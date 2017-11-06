Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 6 ноября 2017 г.
Ремонт площі – розпочато!
Розпочато великий ремонт центральної площі, на який за умовами тендерної процедури виділено 4,9 млн грн.
Наразі на площі проходять додаткові виміри, все трощиться, гуде й кипить... Перехожим цікаво.
Автор:
Промінь
на
1:22
Отправить по электронной почте
Написать об этом в блоге
Опубликовать в Twitter
Опубликовать в Facebook
Поделиться в Pinterest
Ярлыки:
КОРОТКО ПРО РІЗНЕ
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Следующее
Предыдущее
Главная страница
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий