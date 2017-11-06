понедельник, 6 ноября 2017 г.

Ремонт площі – розпочато!

Розпочато великий ремонт центральної площі, на який за умовами тендерної процедури виділено 4,9 млн грн.
Наразі на площі проходять додаткові виміри, все трощиться, гуде й кипить... Перехожим цікаво.
Автор: на
Ярлыки:

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