Ірина Горбатенко: «Свої сили черпаю від роботи з дітьми»

У дошкільних установах працюють не лише вихователі, але і педагоги різних спеціальностей. Одним із спеціалістів є вчитель-логопед, який забов’язаний володіти такими якостями, як комунікабельність, доброзичливість, відкритість, тактовність, спостережливість. Всіма цими рисами наділена Ірина Горбатенко – логопед Сновського НВК. Розумна та талановита жінка, має дві вищі освіти – вчителя початкових класів та логопеда, уявляла себе лише в цій галузі, адже з дитинства мріяла про роботу вчителя.
Ні для кого не секрет, що робота з дітьми – дуже складна, адже потребує неабиякої сконцентрованості та сили. На запитання про те, звідки Ірина Михайлівна отримує натхнення та де бере творчі сили, щоб щодня дивувати та зацікавлювати малят, вона з посмішкою відповіла: «Я черпаю свої сили із самого процесу роботи з дітьми, від них самих, їх любові, обіймів та щирих посмішок. Кожен день у нас різний, насичений, цікавий, не схожий на попередній. Моя робота дуже цікава та творча, тому їй необхідно повністю віддаватися, інакше не можна».
Діяльність логопедів дійсно дуже важлива, адже щороку кількість дітей з дефектами мовлення збільшується.
– Як Ви вважаєте, що стає причиною проблем мовлення дитини?
– Я думаю, причина в самих батьках. Точніше, в їх недостатньому спілкуванні зі своїм чадом. Звичайно ж, простіше ввімкнути телевізор, або дати у руки дитині телефон чи планшет, а самим, тим часом, займатися собою. Батьки, які так поводяться, позбавляють дітей найголовнішого – батьківського спілкування.
– Чи всі порушення мови можна виправити, скориставшись послугами логопедів?
– На жаль, ні. Головним завданням нашої роботи є розвиток мовлення дитини в цілому, а саме: розвиток артикуляційної моторики, словникового запасу, робота над граматичною будовою мовлення, формування навичок словозміни та словотворення, розвиток зв’язного мовлення і корекція звуковимови. Якщо у дитини дуже серйозні порушення мови, логопед тут безсилий.
– Чи велика група дітей потребує корекції мови і які заняття для них є кращими: групові чи індивідуальні?
– У моїй групі цього року 21 дитина, у кожної зовсім різні дефекти. Заняття проводяться як групою, так і індивідуально. Є так звані підгрупи (до 3 дітей з однаковими проблемами). І ті, й інші заняття є дуже важливими та корисними. Загалом, для кожної дитини розробляється індивідуальна програма занять.
– Як же привернути увагу дошкільнят до уроку, адже вони такі непосидючі і активні?
– Звичайно, маленьким дітям важко довго бути зосередженими та уважними, тому заняття триває не більше 15 хвилин. Необхідно створити приємну та доброзичливу атмосферу, надати легкого характеру, навіть святкового дійства. Обов’язково проводити уроки в ігровій формі, використовувати багато наочності. Завжди на своїх заняттях я користуюся дзеркалом, так дитина краще засвоює матеріал, адже спостерігає і за правильною вимовою моїх і своїх звуків, за мімікою обличчя, яка теж грає важливу роль.
– Що у Вашій роботі найскладніше і найприємніше?
– Найприємніше – творча співпраця з дітками, спільно проведений з ними час. А складне та навіть дещо сумне – не отримання бажаних результатів у роботі, адже щодня ми спільними зусиллями та клопіткою працею вихователів, батьків та дітей впевнено йдемо до поставленої мети. Прикро, якщо вона виконується лише частково.
Таким чином, логопед – самобутній та особливий фахівець. Його діяльність ні з чим не можна сплутати, адже саме завдяки наполегливій праці він змінює мову дитини, тим самим покращуючи її подальше життя.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Ні для кого не секрет, що робота з дітьми – дуже складна, адже потребує неабиякої сконцентрованості та сили. На запитання про те, звідки Ірина Михайлівна отримує натхнення та де бере творчі сили, щоб щодня дивувати та зацікавлювати малят, вона з посмішкою відповіла: «Я черпаю свої сили із самого процесу роботи з дітьми, від них самих, їх любові, обіймів та щирих посмішок. Кожен день у нас різний, насичений, цікавий, не схожий на попередній. Моя робота дуже цікава та творча, тому їй необхідно повністю віддаватися, інакше не можна».
Діяльність логопедів дійсно дуже важлива, адже щороку кількість дітей з дефектами мовлення збільшується.
– Як Ви вважаєте, що стає причиною проблем мовлення дитини?
– Я думаю, причина в самих батьках. Точніше, в їх недостатньому спілкуванні зі своїм чадом. Звичайно ж, простіше ввімкнути телевізор, або дати у руки дитині телефон чи планшет, а самим, тим часом, займатися собою. Батьки, які так поводяться, позбавляють дітей найголовнішого – батьківського спілкування.
– Чи всі порушення мови можна виправити, скориставшись послугами логопедів?
– На жаль, ні. Головним завданням нашої роботи є розвиток мовлення дитини в цілому, а саме: розвиток артикуляційної моторики, словникового запасу, робота над граматичною будовою мовлення, формування навичок словозміни та словотворення, розвиток зв’язного мовлення і корекція звуковимови. Якщо у дитини дуже серйозні порушення мови, логопед тут безсилий.
– Чи велика група дітей потребує корекції мови і які заняття для них є кращими: групові чи індивідуальні?
– У моїй групі цього року 21 дитина, у кожної зовсім різні дефекти. Заняття проводяться як групою, так і індивідуально. Є так звані підгрупи (до 3 дітей з однаковими проблемами). І ті, й інші заняття є дуже важливими та корисними. Загалом, для кожної дитини розробляється індивідуальна програма занять.
– Як же привернути увагу дошкільнят до уроку, адже вони такі непосидючі і активні?
– Звичайно, маленьким дітям важко довго бути зосередженими та уважними, тому заняття триває не більше 15 хвилин. Необхідно створити приємну та доброзичливу атмосферу, надати легкого характеру, навіть святкового дійства. Обов’язково проводити уроки в ігровій формі, використовувати багато наочності. Завжди на своїх заняттях я користуюся дзеркалом, так дитина краще засвоює матеріал, адже спостерігає і за правильною вимовою моїх і своїх звуків, за мімікою обличчя, яка теж грає важливу роль.
– Що у Вашій роботі найскладніше і найприємніше?
– Найприємніше – творча співпраця з дітками, спільно проведений з ними час. А складне та навіть дещо сумне – не отримання бажаних результатів у роботі, адже щодня ми спільними зусиллями та клопіткою працею вихователів, батьків та дітей впевнено йдемо до поставленої мети. Прикро, якщо вона виконується лише частково.
Таким чином, логопед – самобутній та особливий фахівець. Його діяльність ні з чим не можна сплутати, адже саме завдяки наполегливій праці він змінює мову дитини, тим самим покращуючи її подальше життя.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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