Сновськ поповнився новими контейнерами

Культура сортування і переробки сміття розвинена у країнах Європи, США, Скандинавії, Японії і багатьох інших. Там вже давно нема звичайних баків – у кожнім будинку чи кварталі стоять селективні сміттєзбирачі.
Суворіше всього з цим у Німеччині і Швейцарії. До основних типів сировини – пластику, паперу, склу, тетрапаку, металу додаються й інші. Відповідно, більше контейнерів і більше плутанини. Всі супермаркети оснащені спеціальними урнами, там також можна здати непрацюючі батарейки, акумулятори і енергозберігаючі лампи. У США, як правило, просто викидається все сміття, що підлягає переробці, в окремий бак. Подальше його сортування організовує муніципалітет.
Взялися за роздільне сміття і у нашому маленькому Сновську, де мерія у співпраці з окремими депутатами показала на конкретному прикладі перші результати. Люди дякують їй за це і особливо депутату міськради Павлу Тютюннику. І за організацію робіт по встановленню нових контейнерів, і загалом за відповідальний підхід до цієї справи. Здається, що Павло Олександрович і його команда вкладають у наше повсякденне життя не лише час і сили, а й саму душу.
Фото Олени КИРИЧЕНКО
P.S. Проект по встановленню контейнерів буде продовжуватися й надалі. Подібна новація у числовому вимірі становитиме 15 одиниць! Це досить солідна цифра.
Суворіше всього з цим у Німеччині і Швейцарії. До основних типів сировини – пластику, паперу, склу, тетрапаку, металу додаються й інші. Відповідно, більше контейнерів і більше плутанини. Всі супермаркети оснащені спеціальними урнами, там також можна здати непрацюючі батарейки, акумулятори і енергозберігаючі лампи. У США, як правило, просто викидається все сміття, що підлягає переробці, в окремий бак. Подальше його сортування організовує муніципалітет.
Взялися за роздільне сміття і у нашому маленькому Сновську, де мерія у співпраці з окремими депутатами показала на конкретному прикладі перші результати. Люди дякують їй за це і особливо депутату міськради Павлу Тютюннику. І за організацію робіт по встановленню нових контейнерів, і загалом за відповідальний підхід до цієї справи. Здається, що Павло Олександрович і його команда вкладають у наше повсякденне життя не лише час і сили, а й саму душу.
Фото Олени КИРИЧЕНКО
P.S. Проект по встановленню контейнерів буде продовжуватися й надалі. Подібна новація у числовому вимірі становитиме 15 одиниць! Це досить солідна цифра.
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