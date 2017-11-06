Працівник соціальної сфери – професія для добрих людей

Завдяки специфічності роботи - з людьми і для людей – в сновських відділах управління Пенсійного фонду працюють ті, для кого милосердя та людяність є станом душі. Довіра до влади починається з людини, яка вирішує повсякденні проблеми громадян.
Сьогодні 13 фахівців пенсійної справи обслуговують 7600 пенсіонерів Сновщини. Вони відповідальні за долю людей поважного віку, тимчасово переміщених осіб, інвалідів. Призначення та перерахунки пенсій, виплата допомоги на поховання, ведення індивідуальних рахунків застрахованих осіб, якісне обслуговування громадян – далеко не повний перелік робіт, що виконуються пенсійниками професійно та якісно. Серед тих членів нашого трудового колективу, котрими можна сповна гордитися – головний спеціаліст з питань призначення перерахунку та виплати пенсій Тетяна Михайлівна Тригуб (на знімку). Освічена, відповідальна, комунікабельна, вона заслуговує лише гарної оцінки своєї роботи.
З нагоди свята мої щирі зичення добра і гармонії працівникам та ветеранам пенсійної справи.
Марія ШИДЛОВСЬКА,
начальник Сновського відділу ПФУ
Сьогодні 13 фахівців пенсійної справи обслуговують 7600 пенсіонерів Сновщини. Вони відповідальні за долю людей поважного віку, тимчасово переміщених осіб, інвалідів. Призначення та перерахунки пенсій, виплата допомоги на поховання, ведення індивідуальних рахунків застрахованих осіб, якісне обслуговування громадян – далеко не повний перелік робіт, що виконуються пенсійниками професійно та якісно. Серед тих членів нашого трудового колективу, котрими можна сповна гордитися – головний спеціаліст з питань призначення перерахунку та виплати пенсій Тетяна Михайлівна Тригуб (на знімку). Освічена, відповідальна, комунікабельна, вона заслуговує лише гарної оцінки своєї роботи.
З нагоди свята мої щирі зичення добра і гармонії працівникам та ветеранам пенсійної справи.
Марія ШИДЛОВСЬКА,
начальник Сновського відділу ПФУ
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