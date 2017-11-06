А хіба є щось важливіше дитячої радості?

Новий дитячий майданчик вже прикрашає вулиці міста.
Як повідомив перший заступник голови міської ради Іван Орда, в 2017 році за рахунок коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток громади було придбано 7 майданчиків.
Вони встановлені у Заріччі, Хотуничах, Петрівці, Кучинівці і по вулиці Миру в Сновську. У найближчих планах облаштування дитячих майданчиків відбудеться у Рогізках, Сновському та Тихоновичах. Їх встановлення відбувається за сприянням народного депутата Анатолія Євлахова за проханнями в.о старост сіл та директорів шкіл.
Минулого тижня, у п’ятницю, відбулося відкриття ще одного майданчика на перетині вулиць Калініна, Маяковського та Шкільної. Мешканці цих вулиць чекали на його будування майже п’ять років, збирали підписи, клопоталися перед посадовцями і вірили, що їхня мрія здійсниться.
В його «народженні» велику роль відіграв громадський активіст, депутат даного округу Сергій Виблов. Саме він займався встановленням огорожі, знайшов художника-аматора, котрий розмалював стіни магазину і тим самим значно поліпшив загальний вигляд не лише самого майданчика, а й вулиці.
Кожну дитину, яка завітала на відкриття, чекав приємний сюрприз – солодощі та різноманітні смаколики, надані власником магазину Дмитром Ордою. Також свою допомогу абсолютно безкоштовно запропонувала Анастасія Крот, частувавши дітей запашною випічкою власного приготування. Каже, що не могла залишитися осторонь такої події, адже живе поблизу майданчика.
Запланованою була і розважальна програма, але через погодні умови вона скасувалася.
Але найголовніше те, що діти були в захваті від побаченого. Їх очі сяяли, а щирі посмішки не сходили з облич. А хіба є щось головніше і приємніше за це?
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Як повідомив перший заступник голови міської ради Іван Орда, в 2017 році за рахунок коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток громади було придбано 7 майданчиків.
Вони встановлені у Заріччі, Хотуничах, Петрівці, Кучинівці і по вулиці Миру в Сновську. У найближчих планах облаштування дитячих майданчиків відбудеться у Рогізках, Сновському та Тихоновичах. Їх встановлення відбувається за сприянням народного депутата Анатолія Євлахова за проханнями в.о старост сіл та директорів шкіл.
Минулого тижня, у п’ятницю, відбулося відкриття ще одного майданчика на перетині вулиць Калініна, Маяковського та Шкільної. Мешканці цих вулиць чекали на його будування майже п’ять років, збирали підписи, клопоталися перед посадовцями і вірили, що їхня мрія здійсниться.
В його «народженні» велику роль відіграв громадський активіст, депутат даного округу Сергій Виблов. Саме він займався встановленням огорожі, знайшов художника-аматора, котрий розмалював стіни магазину і тим самим значно поліпшив загальний вигляд не лише самого майданчика, а й вулиці.
Кожну дитину, яка завітала на відкриття, чекав приємний сюрприз – солодощі та різноманітні смаколики, надані власником магазину Дмитром Ордою. Також свою допомогу абсолютно безкоштовно запропонувала Анастасія Крот, частувавши дітей запашною випічкою власного приготування. Каже, що не могла залишитися осторонь такої події, адже живе поблизу майданчика.
Запланованою була і розважальна програма, але через погодні умови вона скасувалася.
Але найголовніше те, що діти були в захваті від побаченого. Їх очі сяяли, а щирі посмішки не сходили з облич. А хіба є щось головніше і приємніше за це?
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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