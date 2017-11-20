Минулої п’ятниці столиця нашої Батьківщини зустрічала учасників Всеукраїнського форуму представнків місцевих громад. Захід проходив в «Українському домі» за участю Президента України Петра Порошенка, народних депутатів, відомих політологів та громадських діячів. Сновську делегацію очолював міський голова Олександр Медведьов. До її складу також входили депутати нашої ОТГ Михайло Булденко, Олена Компанець, очільниця фракції БПП у райраді Валентина Карась. Йшлося про результати виборів в об’єднаних територіальних громадах за грудень 2016 – жовтень 2017 років, перші напрацювання новостворених структур, їхні плани та перспективи. Петро Порошенко висловив сподівання, що все у нашій державі буде добре, що настане в ній очікуваний мир і кращі зміни, що освітня, медична, пенсійна та інші реформи зрушать з місця застарілі проблеми і знайдуть підтримку широких кіл людей.
понедельник, 20 ноября 2017 г.
На форумі представників місцевих громад
Минулої п’ятниці столиця нашої Батьківщини зустрічала учасників Всеукраїнського форуму представнків місцевих громад. Захід проходив в «Українському домі» за участю Президента України Петра Порошенка, народних депутатів, відомих політологів та громадських діячів. Сновську делегацію очолював міський голова Олександр Медведьов. До її складу також входили депутати нашої ОТГ Михайло Булденко, Олена Компанець, очільниця фракції БПП у райраді Валентина Карась. Йшлося про результати виборів в об’єднаних територіальних громадах за грудень 2016 – жовтень 2017 років, перші напрацювання новостворених структур, їхні плани та перспективи. Петро Порошенко висловив сподівання, що все у нашій державі буде добре, що настане в ній очікуваний мир і кращі зміни, що освітня, медична, пенсійна та інші реформи зрушать з місця застарілі проблеми і знайдуть підтримку широких кіл людей.
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