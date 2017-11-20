«Промінь» читають від першої до останньої сторінки

Цього року день передплатника припав на робочий день – середу, але, не зважаючи на це, бажаючих передплатити улюблену районку було вдосталь. Приємно, що люди прийшли до Сновського відділення зв’язку ще до його відкриття. Черг майже не було, поштовики прекрасно і оперативно виконували свою роботу, при цьому встигали і посміхнутися, і поговорити з людьми.
Неочікуваним сюрпризом для всіх, хто зранку завітав до поштового відділення, був міні-концерт, підготовлений викладачем музичної школи імені Н.Рахліна Володимиром Лашуком. Присутні були вражені та задоволені почутим звучанням саксофона, а дехто навіть спробував себе у ролі музиканта і зіграв свою музичну композицію.
Вже традиційним стало розігрування призів від редакції всім тим, хто передплатив улюблене видання на весь рік. Багато читачів зізнавалося: читають «Промінь» від першої до останньої сторінки. Вони люблять та поважають рідну газету та бажають їй процвітання та розвитку.
До речі, протягом акції «Промінь» передплатило близько 150 людей.
Тетяна Литвин, фото автора
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