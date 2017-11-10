Бібліотека інформує про реформи

У середу 8 листопада представники центральної бібліотеки організували черговий вуличний консультаційний пункт на тему «Децентралізація: реформи в дії в Сновській ОТГ» у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС).
Перехожим у міському парку Сновська, а це були і місцеві мешканці, й гості міста, бібліотекарі розповідали про структуру та роботу об’єднаної територіальної громади і роздавали інформаційні буклети та листівки. Бажаючі могли поставити запитання до влади, записавши його і вкинувши в скриньку тут же біля інформаційного стенда.
– Як виявилося під час заходу, - каже бібліограф ЦБС Тетяна Козимір, - настрої в людей щодо децентралізації різні. Мабуть, через недостатню обізнаність населення. Не всі розуміють переваги і недоліки ОТГ; не вірять в те, що у зв’язку з реформами у людей з’явилася можливість впливати на розподіл бюджету на місцях.
У той же час варто звертатися зі своїми пропозиціями до влади і не бути байдужими у вирішенні проблемних питань. Тож бібліотекарі продовжують інформувати мешканців Сновщини про реформи і запрошують до кіноклубу «Децентралізація і нові можливості», який буде працювати 14 листопада у приміщенні центральної бібліотеки з 11.00.
Лариса МАРТИНЕНКО
Перехожим у міському парку Сновська, а це були і місцеві мешканці, й гості міста, бібліотекарі розповідали про структуру та роботу об’єднаної територіальної громади і роздавали інформаційні буклети та листівки. Бажаючі могли поставити запитання до влади, записавши його і вкинувши в скриньку тут же біля інформаційного стенда.
– Як виявилося під час заходу, - каже бібліограф ЦБС Тетяна Козимір, - настрої в людей щодо децентралізації різні. Мабуть, через недостатню обізнаність населення. Не всі розуміють переваги і недоліки ОТГ; не вірять в те, що у зв’язку з реформами у людей з’явилася можливість впливати на розподіл бюджету на місцях.
У той же час варто звертатися зі своїми пропозиціями до влади і не бути байдужими у вирішенні проблемних питань. Тож бібліотекарі продовжують інформувати мешканців Сновщини про реформи і запрошують до кіноклубу «Децентралізація і нові можливості», який буде працювати 14 листопада у приміщенні центральної бібліотеки з 11.00.
Лариса МАРТИНЕНКО
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