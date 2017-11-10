Кікбоксинг
З 25 по 29 жовтня в м.Бровари проходив чемпіонат України з кікбоксингу серед юніорів та юнаків. Участь у змаганнях взяли два вихованці ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач О.А. Закревський) – Богдан Ісаченко, кандидат у майстри спорту України, та Сергій Парфенюк.
Кожен з них виступав у двох версіях. Богдан у версії кік-лайт виборов перше місце, а у лайт-контакті – друге. Сергій у кік-лайті став другим, а в лайт-контакті – третім, таким чином згідно з вимогами «Єдиної спортивної класифікації України» виконав норматив КМС.
Вільна боротьба
4 листопада на базі спортивного клубу «Витязь» проходив відбірковий чемпіонат Чернігівської області до чемпіонату України. Майже 90 учасників взяли участь у цих змаганнях. Із більше, ніж 30 вихованців відділення вільної боротьби ДЮСШ Сновської РО «Колос» тренерів А.З. Косевича, С.О. Колотуші, О.А. Россола та О.В. Подосіннікової сімнадцять стали призерами. У своїх вагових категоріях перші місця вибороли Микита Кормиліцин, Назар Трус, Дмитро Мороз, Андрій Невмовенко, Андрій Козик та Роман Коржавін (він змагався у двох вагових категоріях і виборов перші місця).
Друге місце у своїй ваговій категорії посіла представниця прекрасної статі Анастасія Голова, яка, до речі, разом з Анастасією Бригинець та Кірою Стеченко змагалися серед юнаків у зв’язку з тим, що в інших командах не було дівчат.
Треті місця вибороли Артем Голов, Олег Салата, Ілля Ільєнко, Дмитро Кузьменко, Денис Невмовенко, Владислав Кожемякін, Богдан Палажченко, Георгій Степаненко, Андрій Бердник.
Таким чином вісім учнів ДЮСШ Сновської РО ВФСТ«Колос» братимуть участь у чемпіонаті України, тож побажаємо їм вдалого виступу.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
З 25 по 29 жовтня в м.Бровари проходив чемпіонат України з кікбоксингу серед юніорів та юнаків. Участь у змаганнях взяли два вихованці ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач О.А. Закревський) – Богдан Ісаченко, кандидат у майстри спорту України, та Сергій Парфенюк.
Кожен з них виступав у двох версіях. Богдан у версії кік-лайт виборов перше місце, а у лайт-контакті – друге. Сергій у кік-лайті став другим, а в лайт-контакті – третім, таким чином згідно з вимогами «Єдиної спортивної класифікації України» виконав норматив КМС.
Вільна боротьба
4 листопада на базі спортивного клубу «Витязь» проходив відбірковий чемпіонат Чернігівської області до чемпіонату України. Майже 90 учасників взяли участь у цих змаганнях. Із більше, ніж 30 вихованців відділення вільної боротьби ДЮСШ Сновської РО «Колос» тренерів А.З. Косевича, С.О. Колотуші, О.А. Россола та О.В. Подосіннікової сімнадцять стали призерами. У своїх вагових категоріях перші місця вибороли Микита Кормиліцин, Назар Трус, Дмитро Мороз, Андрій Невмовенко, Андрій Козик та Роман Коржавін (він змагався у двох вагових категоріях і виборов перші місця).
Друге місце у своїй ваговій категорії посіла представниця прекрасної статі Анастасія Голова, яка, до речі, разом з Анастасією Бригинець та Кірою Стеченко змагалися серед юнаків у зв’язку з тим, що в інших командах не було дівчат.
Треті місця вибороли Артем Голов, Олег Салата, Ілля Ільєнко, Дмитро Кузьменко, Денис Невмовенко, Владислав Кожемякін, Богдан Палажченко, Георгій Степаненко, Андрій Бердник.
Таким чином вісім учнів ДЮСШ Сновської РО ВФСТ«Колос» братимуть участь у чемпіонаті України, тож побажаємо їм вдалого виступу.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
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