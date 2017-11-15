среда, 15 ноября 2017 г.

Без газет свого життя не уявляє


Історія появи професії «листоноша» починається із Древньої Греції, де колись з’явилися гінці, котрі повинні були перевозити усні та письмові послання. Сьогодні потреба в особистій передачі інформації залишається також актуальною, не дивлячись на мобільний зв’язок, Інтернет. Роль пошти, її  найголовнішої складової – листонош у цьому питанні неоціненна.
У Сновську найулюбленішою гостею багатьох домівок (ось вже впродовж двадцяти років) залишається Наталія Закорчевна.
Це вона несе листи від рідних, пенсію стареньким, центральні і районні газети та журнали. Пішки чи на велосипеді, взимку – на холоді, восени – потопаючи у багнюці, влітку – знесилюючись від спеки, поспішає вона на свої дільниці, терплячи непрості умови праці, низьку зарплатню, а нерідко і ризик. Адже розносити пенсію доводиться щомісячно, почасти у суцільній темряві, під гавкіт собак...
– Але зате, - каже Наталія Володимирівна, - їй і членам бригади (очолює її відданий роботі Юрій Рущак) радісно чути слова вдячності й бачити сяючі обличчя людей.
Листонош не навчають в навчальних закладах. Щоб опанувати цю професію, важливо мати, окрім міцних рук і ніг (валіза листоноші буває дуже важкою), ще й велику відповідальність, комунікабельність, усвідомлення потрібності людям.
- Без газет я свого життя не уявляю, - стверджує наша мила героїня. - Як і без людей, котрі дарують свої усмішки, чекають у дім, неначе свята.
Тож хочеться побажати їй тримати й надалі імідж справжньої патріотки, добрими словами додавати сил і наснаги будь-кому  зі споживачів! І нехай усе це повертається сторицею.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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Автор: на
Ярлыки:

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