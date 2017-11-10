Капуста вродила

«Для чого город городити, коли капусти не садити?», - каже старовинна приказка.
В Україні цей овоч здавна поважали. У колишні часи у багатьох селян були свої «хитрощі», що дозволяли їм отримувати високі врожаї.
І сьогодні, для того, щоб сорти і популярні гібриди капусти могли повністю реалізовувати закладений у них селекціонерами потенціал, слід вміти її вирощувати.
Це робити точно вміє сновчанка В.І. Корнієць. Її земельна ділянка, що на «горбасі», не один рік радує Валентину Іванівну добрим врожаєм картоплі, огірків та помідорів. І капуста там, немов на дріжджах: соковита, пузатенька й дуже смачна.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
В Україні цей овоч здавна поважали. У колишні часи у багатьох селян були свої «хитрощі», що дозволяли їм отримувати високі врожаї.
І сьогодні, для того, щоб сорти і популярні гібриди капусти могли повністю реалізовувати закладений у них селекціонерами потенціал, слід вміти її вирощувати.
Це робити точно вміє сновчанка В.І. Корнієць. Її земельна ділянка, що на «горбасі», не один рік радує Валентину Іванівну добрим врожаєм картоплі, огірків та помідорів. І капуста там, немов на дріжджах: соковита, пузатенька й дуже смачна.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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