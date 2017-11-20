Завершився міжрайонний чемпіонат з футболу серед дорослих. В останньому турі 29 жовтня зустрілися «Енергетик» - «Спиртовик» - 0 : 3. «Тайм» - «Петрівка» - 3 : 0. У грі за 1 місце в Городні зустрілися місцевий «Вест» з командою «Колос» с.Дібрівне. «Вест» переміг з рахунком 3 : 1 і посів 1 місце. Інші команди розподілилися у турнірній таблиці таким чином:
Команда І В Н П Різниця м’ячів Очки Місце
«Вест» м.Городня 21 17 3 1 80-21 54 І
«Колос» с.Дібрівне 21 16 1 4 79-24 49 ІІ
«Тайм» м.Сновськ 21 13 2 6 57-31 41 ІІІ
ФК Куликівка с.Куликівка 21 13 1 7 54-31 40 IV
«Мощенський» с.Мощенка 21 12 3 6 45-31 39 V
«Спиртовик» с.Тупичів 21 10 3 8 47-40 33 VI
«Енергетик» м.Сновськ 21 10 1 10 61-51 31 VII
«Легіон» м.Городня 21 6 2 13 36-64 20 VIII
«Зоря» с.Конотоп 21 6 1 14 51-82 19 IX
«Юність» м.Городня 21 4 2 15 34-54 14 Х
«Колос» с.Петрівка 21 1 3 17 21-109 6 ХІ
«Снов» с.Макішин 10 0 2 8 7-38 2 ХІІ
Бажаємо нашим командам успіху в наступному році.
Інформацію надав президент федерації футболу Роман ГРИЦЮК
Команда І В Н П Різниця м’ячів Очки Місце
«Вест» м.Городня 21 17 3 1 80-21 54 І
«Колос» с.Дібрівне 21 16 1 4 79-24 49 ІІ
«Тайм» м.Сновськ 21 13 2 6 57-31 41 ІІІ
ФК Куликівка с.Куликівка 21 13 1 7 54-31 40 IV
«Мощенський» с.Мощенка 21 12 3 6 45-31 39 V
«Спиртовик» с.Тупичів 21 10 3 8 47-40 33 VI
«Енергетик» м.Сновськ 21 10 1 10 61-51 31 VII
«Легіон» м.Городня 21 6 2 13 36-64 20 VIII
«Зоря» с.Конотоп 21 6 1 14 51-82 19 IX
«Юність» м.Городня 21 4 2 15 34-54 14 Х
«Колос» с.Петрівка 21 1 3 17 21-109 6 ХІ
«Снов» с.Макішин 10 0 2 8 7-38 2 ХІІ
Бажаємо нашим командам успіху в наступному році.
Інформацію надав президент федерації футболу Роман ГРИЦЮК
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