Горів елеватор

13 листопада о 15-03 до служби порятунку «101» у Сновському районі надійшло повідомлення про пожежу зерносушильного пристрою на території приватного виробничо-комерційного підприємства «Імпульс», що по вул. 30 років Перемоги у райцентрі.
Оцінивши складність ситуації, адже виробництво пов’язано з підвищеною пожежною небезпекою, рятівники додатково викликали пожежно-рятувальні підрозділи з Корюківки та пожежних місцевої пожежної команди Рогізок.
Спільними діями пожежу о 16-15 було локалізовано, а о 01-40 повністю ліквідовано.
Вогнем пошкоджені елементи конструкції зерносушильного пристрою та знищено 2 тонни зерна кукурудзи.
Попередня причина виникнення загорання – недоліки конструкції і виробництва теплогенеруючих агрегатів та обладнання.
Оцінивши складність ситуації, адже виробництво пов’язано з підвищеною пожежною небезпекою, рятівники додатково викликали пожежно-рятувальні підрозділи з Корюківки та пожежних місцевої пожежної команди Рогізок.
Спільними діями пожежу о 16-15 було локалізовано, а о 01-40 повністю ліквідовано.
Вогнем пошкоджені елементи конструкції зерносушильного пристрою та знищено 2 тонни зерна кукурудзи.
Попередня причина виникнення загорання – недоліки конструкції і виробництва теплогенеруючих агрегатів та обладнання.
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