Висновки комісії засвідчили: Сновська ОТГ працює, як чіткий механізм

У Сновській ОТГ пройшло чергове виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери за участю Ігоря Вдовенка
Розпочалося перебування народних обранців Придесення на Сновщині з зустрічі із головою та секретарем Сновської міської ради Олександром Медведьовим і Наталією Самойловою, головою Сновської районної ради Ніною Кухаренко, керівником апарату Сновської райдержадміністрації Олесею Гориченко, начальником Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської ОТГ Тетяною Булденко, заступником начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Оленою Соронович та обговорення актуальних питань розвитку освіти громади.
За словами Олександра Медведьова та Тетяни Булденко, першочерговим завданням для керівництва громади було налагодження ефективної роботи та забезпечення стабільного фінансування закладів освіти, своєчасна виплата заробітної платні педагогічним працівникам. Зробити це було непросто, адже вибори у громаді відбулися наприкінці 2016 фінансового року, а всі виплати потрібно було забезпечити без жодних затримок, адже на кону були доля і добробут громадян. Завдяки розумінню депутатського корпусу міської ради, злагодженій роботі та чіткій координованості дій місцевої влади освітяни Сновщини вчасно отримали заробітну платню.
Далі депутати обласної ради розпочали безпосереднє знайомство із системою освіти Сновської громади, відвідавши низку освітніх закладів. Першим делегати оглянули матеріально-технічну базу Сновського дитячого навчального закладу №1 та поспілкувались з його колективом. Члени постійної комісії обласної ради високо відзначили творчий підхід вихователів дитячого садка, які власними силами прикрасили подвір’я, естетично оформили кімнати, де виховуються маленькі сновчани. Потім були дитяча юнацько-спортивна школа, школа-інтернат І-ІІ ст. «Казка».
Побували цього дня представники депутатського корпусу Чернігівщини і в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства. Директор закладу Лариса Дубина провела для почесних гостей своєрідну екскурсію по провідному професійно-технічному навчальному закладу області, під час якої депутати оглянули сучасно обладнані аудиторії, майстерні для столярів, лабораторії для кухарів та кондитерів, нещодавно відремонтовані кімнати учнів у гуртожитку, ознайомились із науково-методичним забезпеченням навчального процесу.
Підсумовуючи підсумки перебування у Сновській громаді, депутати обласної ради високо відзначили рівень співпраці між керівництвом ОТГ, місцевої районної ради та райдержадміністрації, завдяки чому всі проблемні питання, у тому числі в системі освіти, їм вдається оперативно і злагоджено вирішувати, без найменшого негативного впливу на життя мешканців громади. І це є дійсно суттєвим досягненням очільників Сновщини, адже далеко не у всіх новостворених ОТГ вироблений такий чіткий механізм співробітництва та координації дій між владою, структурними підрозділами та депутатським корпусом.
Відділ інформаційного забезпечення та зв`язків з громадськістю виконавчого апарату
Чернігівської обласної ради
Розпочалося перебування народних обранців Придесення на Сновщині з зустрічі із головою та секретарем Сновської міської ради Олександром Медведьовим і Наталією Самойловою, головою Сновської районної ради Ніною Кухаренко, керівником апарату Сновської райдержадміністрації Олесею Гориченко, начальником Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської ОТГ Тетяною Булденко, заступником начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Оленою Соронович та обговорення актуальних питань розвитку освіти громади.
За словами Олександра Медведьова та Тетяни Булденко, першочерговим завданням для керівництва громади було налагодження ефективної роботи та забезпечення стабільного фінансування закладів освіти, своєчасна виплата заробітної платні педагогічним працівникам. Зробити це було непросто, адже вибори у громаді відбулися наприкінці 2016 фінансового року, а всі виплати потрібно було забезпечити без жодних затримок, адже на кону були доля і добробут громадян. Завдяки розумінню депутатського корпусу міської ради, злагодженій роботі та чіткій координованості дій місцевої влади освітяни Сновщини вчасно отримали заробітну платню.
Далі депутати обласної ради розпочали безпосереднє знайомство із системою освіти Сновської громади, відвідавши низку освітніх закладів. Першим делегати оглянули матеріально-технічну базу Сновського дитячого навчального закладу №1 та поспілкувались з його колективом. Члени постійної комісії обласної ради високо відзначили творчий підхід вихователів дитячого садка, які власними силами прикрасили подвір’я, естетично оформили кімнати, де виховуються маленькі сновчани. Потім були дитяча юнацько-спортивна школа, школа-інтернат І-ІІ ст. «Казка».
Побували цього дня представники депутатського корпусу Чернігівщини і в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства. Директор закладу Лариса Дубина провела для почесних гостей своєрідну екскурсію по провідному професійно-технічному навчальному закладу області, під час якої депутати оглянули сучасно обладнані аудиторії, майстерні для столярів, лабораторії для кухарів та кондитерів, нещодавно відремонтовані кімнати учнів у гуртожитку, ознайомились із науково-методичним забезпеченням навчального процесу.
Підсумовуючи підсумки перебування у Сновській громаді, депутати обласної ради високо відзначили рівень співпраці між керівництвом ОТГ, місцевої районної ради та райдержадміністрації, завдяки чому всі проблемні питання, у тому числі в системі освіти, їм вдається оперативно і злагоджено вирішувати, без найменшого негативного впливу на життя мешканців громади. І це є дійсно суттєвим досягненням очільників Сновщини, адже далеко не у всіх новостворених ОТГ вироблений такий чіткий механізм співробітництва та координації дій між владою, структурними підрозділами та депутатським корпусом.
Відділ інформаційного забезпечення та зв`язків з громадськістю виконавчого апарату
Чернігівської обласної ради
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