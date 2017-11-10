пятница, 10 ноября 2017 г.

Проблема усувається

Нарешті міська влада разом з комунальниками взялися за злощасну калюжу, що впродовж років гнітила настрій  перехожих, кермувальників автотранспорту, власників деяких квартир і нашу редакцію. 





Здається, тій калюжі настав кінець, і вона більше не турбуватиме названих суб’єктів. Дай, Боже, щоби так було, а поки вправні майстри ПрАТ «Комунальник» (очільник Анатолій Дуля, старший майстер – Сергій Кромський) разом зі  своїми колегами, із залученням спецтехніки, виконують необхідні «операції» задля досягнення потрібного результату.
На знімку Олени КОМПАНЕЦЬ фрагмент ремонтних робіт. 
Автор: на
Ярлыки:

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