Проблема усувається

Нарешті міська влада разом з комунальниками взялися за злощасну калюжу, що впродовж років гнітила настрій перехожих, кермувальників автотранспорту, власників деяких квартир і нашу редакцію.
Здається, тій калюжі настав кінець, і вона більше не турбуватиме названих суб’єктів. Дай, Боже, щоби так було, а поки вправні майстри ПрАТ «Комунальник» (очільник Анатолій Дуля, старший майстер – Сергій Кромський) разом зі своїми колегами, із залученням спецтехніки, виконують необхідні «операції» задля досягнення потрібного результату.
На знімку Олени КОМПАНЕЦЬ фрагмент ремонтних робіт.
Здається, тій калюжі настав кінець, і вона більше не турбуватиме названих суб’єктів. Дай, Боже, щоби так було, а поки вправні майстри ПрАТ «Комунальник» (очільник Анатолій Дуля, старший майстер – Сергій Кромський) разом зі своїми колегами, із залученням спецтехніки, виконують необхідні «операції» задля досягнення потрібного результату.
На знімку Олени КОМПАНЕЦЬ фрагмент ремонтних робіт.
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