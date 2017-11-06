Злодії не сплять

20 жовтня до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що невідомі особи з автомобіля здійснили крадіжку автомагнітоли, посвідчення водія, технічного паспорта на автомобіль ИЖ-312, страхового полісу, технічного талона на авто на ім’я заявника, також USB флешку та автомобільного акумулятора Норд.
20 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що цього дня невідомі особи шляхом пошкодження вікна проникли до будинку та викрали електроінструмент, мотор від холодильника.
20 жовтня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт слідчого про те, що на території Іванівської сільської ради, у межах населеного пункту, на землях сільськогосподарського призначення, за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади, проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового зберігання родючого шару ґрунту земельної ділянки, а також спеціального дозволу, невідомими особами порушено структуру ґрунту, що виразилося у знятті ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) та створенні штучної водойми (ставка-копані).
21 жовтня надійшло повідомлення про те, що заявник виявив крадіжку електропили та болгарки.
21 жовтня надійшло повідомлення про те, що заявник на 10 хв. залишив біля будинку свій скутер «Сузукі Сепія» (незареєстрований, чорного кольору), а повернувшись, виявив його зникнення.
21 жовтня надійшло повідомлення про те, що біля кафе «Вітамінка» зник скутер «Сузукі Сепія» зеленого кольору. Заявник був відсутній 15 хв., ключі мав при собі.
26 жовтня надійшло повідомлення про те, що в своєму будинку заявниця виявила зникнення мікрохвильової печі. Підозрює знайому.
27 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що авто збило людину.
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