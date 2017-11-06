Обрали нових посадовців

29 жовтня в 14 об’єднаних територіальних громадах Чернігівщини відбулися вибори голів. За наданою з місць інформацією, участь у голосуванні взяли 55% виборців.
У найближчих (у географічному плані) до нас округах головами громад стали: Тупичівська сільська об’єднана територільна громада Городнянського району – Шовкова Лариса Миколаївна; Холминська селищна об’єднана територіальна громада Корюківського району – Шевчик Олександр Іванович.
До речі, створені у 2015-2016 роках ОТГ Чернігівщини отримають 84,8 млн гривень субвенції з держбюджету.
У найближчих (у географічному плані) до нас округах головами громад стали: Тупичівська сільська об’єднана територільна громада Городнянського району – Шовкова Лариса Миколаївна; Холминська селищна об’єднана територіальна громада Корюківського району – Шевчик Олександр Іванович.
До речі, створені у 2015-2016 роках ОТГ Чернігівщини отримають 84,8 млн гривень субвенції з держбюджету.
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