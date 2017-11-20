Менська місцева прокуратура на захисті інтересів держави

31.10.2017 Господарським судом Чернігівської області задоволено позов Менської місцевої прокуратури про стягнення з суб’єкта господарювання шкоди за самовільне використання земель сільськогосподарського та історико-культурного призначення. Як встановлено, приватне підприємство самовільно, за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади про передачу у власність або надання у користування, використовувало 28 га земель для здійснення сільськогосподарського виробництва, із яких понад 3 га знаходяться у межах території пам’ятки археології місцевого значення – поселення «Заріччя» та відноситься до категорії особливо цінних. Крім того, у поточному році Менською місцевою прокуратурою виявлено факт самовільного використання землекористувачем чотирьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Новоборовицької сільської ради Сновського району площею понад 27 га.
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