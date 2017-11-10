Випромінюючи любов до рідного слова…

Традиційним українським вбранням, вишитими скатертинами, яскравими стрічками та квітами у волоссі дівчаток зустріла нас Великощимельська школа 9 листопада – в День української писемності та мови (свято, яке відзначається щорічно ще з 1997 року).
У програмі святкування було чимало цікавих заходів, організованих талановитими та досвідченими вчителями – директором Валентиною Сахновською та вчителем української мови та літератури Яною Ніколаєнко. Також своїм творчим підходом та креативністю здивувала всіх Ірина Лось – педагог-організатор школи.
Спершу для учнів прозвучала пізнавальна та цікава інформаційна хвилинка про історію та традиції свята.
Старшокласники долучилися до написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Із неабияким задоволенням та запалом учні 5-9 класів брали участь у мовній грі «У світі мовознавства», де показали, що вони дійсно знають і люблять рідну мову.
Для учнів початкової школи провели конкурс «Містер і Місс Каліграфія». Дітки із неабиякою старанністю та уважністю виводили літери, щоб довести, що їх почерк найкращий.
Одним з найцікавіших виявився конкурс декламаторів віршів про мову. Виразно та зворушливо лилися з дитячих уст вічні поезії Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка, які не залишили байдужими жодного з присутніх.
Школярі виявили творчий підхід до свята, намалювавши низку тематичних малюнків та плакатів, які стали достойною прикрасою школи.
Мета цього заходу очевидна: оскільки українська мова – одна з найкрасивіших та милозвучних у світі, її необхідно оберігати, шанувати та цінувати. Бо ж це неоціненний скарб нашого народу.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
У програмі святкування було чимало цікавих заходів, організованих талановитими та досвідченими вчителями – директором Валентиною Сахновською та вчителем української мови та літератури Яною Ніколаєнко. Також своїм творчим підходом та креативністю здивувала всіх Ірина Лось – педагог-організатор школи.
Спершу для учнів прозвучала пізнавальна та цікава інформаційна хвилинка про історію та традиції свята.
Старшокласники долучилися до написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Із неабияким задоволенням та запалом учні 5-9 класів брали участь у мовній грі «У світі мовознавства», де показали, що вони дійсно знають і люблять рідну мову.
Для учнів початкової школи провели конкурс «Містер і Місс Каліграфія». Дітки із неабиякою старанністю та уважністю виводили літери, щоб довести, що їх почерк найкращий.
Одним з найцікавіших виявився конкурс декламаторів віршів про мову. Виразно та зворушливо лилися з дитячих уст вічні поезії Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка, які не залишили байдужими жодного з присутніх.
Школярі виявили творчий підхід до свята, намалювавши низку тематичних малюнків та плакатів, які стали достойною прикрасою школи.
Мета цього заходу очевидна: оскільки українська мова – одна з найкрасивіших та милозвучних у світі, її необхідно оберігати, шанувати та цінувати. Бо ж це неоціненний скарб нашого народу.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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