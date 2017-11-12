Кожен домашній кіт та собака – оглядатиметься! Варіанти нових податків на слуху

Верховна Рада зареєструвала законопроект №7220, який має зобов’язати українців реєструвати й чіпувати домашніх котів і собак. Хоча передбачена також і обов’язкова реєстрація всіх тварин, у т.ч. диких та бездомних, але планується, що за ці дві категорії витрати понесе місцева влада. А от за домашніх улюбленців доведеться заплатити їхнім власникам.
У список внесуть усіх тварин, вік яких перевищив два місяці. Після придбання кота або собаки вихованця необхідно зареєструвати не пізніше, ніж через п’ять днів. Встановлюються також вимоги до переїзду тварин. Власників зобов’яжуть повідомляти ветеринарну службу на новому місці проживання. На це також відводиться п’ятиденний термін.
Після реєстрації тварина отримає довічний порядковий номер, який доведеться прикріпити до нашийника. Названа процедура обійдеться хазяям у 170 гривень.
До речі, точну кількість домашніх улюбленців в Україні ніхто не обраховував, але згідно з даними соцопитування компанії Research, Branding Group, більше 57% наших громадян тримають домашніх тварин.
Чи передумають вони і надалі (після введення в дію закону) залишити у себе вдома чотирилапих друзів, невідомо. Проте, сумніви є.
Законопроектом також передбачається біостерилізація домашніх тварин, які не становлять породної цінності. За відмову від стерилізації «не цінної» тварини – штраф від 3400! гривень до 20400!
Однак, хто ж визначатиме цінність породи, ще не відомо. Можливо, якась комісія, можливо, якийсь експерт...
Що також мене, м`яко кажучи, дивує, так це те, що обов’язок наглядати за правопорушеннями власників тварин покладатиметься на національну поліцію. Подумалося: це жарт, адже у правоохоронців і так роботи не початий край. Крадіжки, шахрайства, хуліганства, а тут їм ще бігати за вагітними собаками? Явний перебір!
Підготувала Ольга ІВАНОВА
Хоча, як сказали нам дві власниці домашніх тварин Катерина Ільченко й Олена Шугалій (на знімках), своїх улюбленців вони нізащо не проміняють, і готові заради них внести потрібні платежі. Хоча це, на думку людей, не те залатування дірок у бюджетах, на яке робить ставку влада. «Потрусили б краще мільйонерів, мільярдерів, тих, у кого «лізе з горла!»
У список внесуть усіх тварин, вік яких перевищив два місяці. Після придбання кота або собаки вихованця необхідно зареєструвати не пізніше, ніж через п’ять днів. Встановлюються також вимоги до переїзду тварин. Власників зобов’яжуть повідомляти ветеринарну службу на новому місці проживання. На це також відводиться п’ятиденний термін.
Після реєстрації тварина отримає довічний порядковий номер, який доведеться прикріпити до нашийника. Названа процедура обійдеться хазяям у 170 гривень.
До речі, точну кількість домашніх улюбленців в Україні ніхто не обраховував, але згідно з даними соцопитування компанії Research, Branding Group, більше 57% наших громадян тримають домашніх тварин.
Чи передумають вони і надалі (після введення в дію закону) залишити у себе вдома чотирилапих друзів, невідомо. Проте, сумніви є.
Законопроектом також передбачається біостерилізація домашніх тварин, які не становлять породної цінності. За відмову від стерилізації «не цінної» тварини – штраф від 3400! гривень до 20400!
Однак, хто ж визначатиме цінність породи, ще не відомо. Можливо, якась комісія, можливо, якийсь експерт...
Що також мене, м`яко кажучи, дивує, так це те, що обов’язок наглядати за правопорушеннями власників тварин покладатиметься на національну поліцію. Подумалося: це жарт, адже у правоохоронців і так роботи не початий край. Крадіжки, шахрайства, хуліганства, а тут їм ще бігати за вагітними собаками? Явний перебір!
Підготувала Ольга ІВАНОВА
Хоча, як сказали нам дві власниці домашніх тварин Катерина Ільченко й Олена Шугалій (на знімках), своїх улюбленців вони нізащо не проміняють, і готові заради них внести потрібні платежі. Хоча це, на думку людей, не те залатування дірок у бюджетах, на яке робить ставку влада. «Потрусили б краще мільйонерів, мільярдерів, тих, у кого «лізе з горла!»
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