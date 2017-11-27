До дня Гідності та Свободи

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об’єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. Семикласники Сновської міської школи №1
відвідали цього дня дитячу бібліотеку, де відбулося вшанування всіх тих, хто віддав своє життя за свою країну. Учні зустрілися з Сергієм Василечком – учасником подій на Майдані. Він розповідав про ті страшні події, які довелося пережити йому і товаришам, відповідав на численні питання учнів, які з захватом вслухалися в кожне його слово. Бібліотекарями було підготовлену цікаву виставку книг, присвячених даній події, та представлено фотоальбом Небесної Сотні.
Захід виявився дуже цікавим та щирим. Як діти, так і дорослі з трепетом у серцях згадували ті страшні для нашої держави події і молилися, щоб війна на Україні нарешті закінчилася.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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