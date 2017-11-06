«Смикнемо удачу за хвоста»! Ну як без поросятка?

Новорічна лотерея продовжує набирати обертів. І хоч до фінішу ще півтора місяця, хоч попереду багато усіляких новин, та беззаперечним є факт: лотерею не зупинити, і вона точно принесе удачу тим шанувальникам газети, котрі її передплатять на півроку (ціна 93 грн. 08 коп.) і увесь 2018 рік (183 грн 56 коп. з послугами пошти).
Поспішайте, дорогі наші друзі, «смикнути удачу за хвоста!» й заносьте, надсилайте квитанції за адресою: м.Сновськ, вул.Залізнична, 4, 15200.
Цього разу ми розповідаємо про супер-приз, яким не могло не стати біленьке миле поросятко. На базарі наразі воно непомірно дороге, тож є всі шанси виграти хрюшу у нас. А добродійником, який для цього не шкодує сил, снаги, коштів, знову згодився стати незмінний друг газети Володимир Іванович Жолобецький. Спасибі йому, спасибі усім, хто з нами! Серед них – прекрасний керівник аграрної сфери Сергій Миколайович Скоробогатько (виділяє для лотереї мішок відбірного зерна) і чудова керівниця райуправління соцзахисту Ольга Запорожець (надала читачам красиве блюдо для млинців та пахучий чай у поєднанні з набором посуду).
Тож вперед, на пошту, до листонош! За найближчою і найпотрібнішою газетою «Промінь»!
Поспішайте, дорогі наші друзі, «смикнути удачу за хвоста!» й заносьте, надсилайте квитанції за адресою: м.Сновськ, вул.Залізнична, 4, 15200.
Цього разу ми розповідаємо про супер-приз, яким не могло не стати біленьке миле поросятко. На базарі наразі воно непомірно дороге, тож є всі шанси виграти хрюшу у нас. А добродійником, який для цього не шкодує сил, снаги, коштів, знову згодився стати незмінний друг газети Володимир Іванович Жолобецький. Спасибі йому, спасибі усім, хто з нами! Серед них – прекрасний керівник аграрної сфери Сергій Миколайович Скоробогатько (виділяє для лотереї мішок відбірного зерна) і чудова керівниця райуправління соцзахисту Ольга Запорожець (надала читачам красиве блюдо для млинців та пахучий чай у поєднанні з набором посуду).
Тож вперед, на пошту, до листонош! За найближчою і найпотрібнішою газетою «Промінь»!
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