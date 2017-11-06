Міфи про медичну реформу

Верховна Рада дала старт медичній реформі, яка розпочнеться з 2018 року. Проте вже зараз поширюється чимало неправдивої інформації щодо того, які саме зміни відбудуться у сфері охорони здоров’я і що чекає на лікарів та пацієнтів із впровадженням реформи. Надаємо спростування найпоширеніших міфів.
Міф 1. Медицина стане платною і дуже дорогою
Безкоштовної медицини в Україні не існує. Згідно з результатами опитування 90% ліків українці купують за власний кошт. За даними досліджень, кожен другий відмовляється від лікування або відкладає його через брак грошей. Тому неправильно говорити, що медицина стане платною і дуже дорогою, адже вона вже є платною і дуже дорогою.
Буде визначено чіткий перелік послуг, які на 100% фінансуватиме держава: первинна допомога (сімейні лікарі, терапевти, педіатри); екстрена допомога (різке погіршення стану здоров’я, серцевий напад, інсульт, гострий апендицит, ниркова недостатність, запалення легенів тощо); паліативна допомога (перш за все - адекватне знеболювання); лікування у вузьких спеціалістів за направленням сімейного лікаря та планове лікування в рамках програми медичних гарантій.
Міф 2. Медреформа призведе до закриття лікарень і звільнення медиків
Важливо, що впорядкуванням мережі лікувальних закладів опікуватиметься місцева влада. Саме громади мають вирішити, які з лікарень потрібно підсилити, а які перепрофілювати. Держава тільки виставляє вимоги щодо максимального часу доїзду до лікарні та її мінімального безпечного навантаження (кількість пологів, оперативних втручань). Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для того, щоб покращити мережу медзакладів.
Міф 3. Села залишаться без лікарів
Навпаки - у багатьох селах, нарешті, з’являться лікарі. У 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 гривень на одного пацієнта, у 2019 - 450 гривень. Практика у 2000 пацієнтів матиме річний дохід у 740 тисяч гривень у 2018-му та 900 тисяч гривень у 2019-му. До цього бюджету входять оренда, оплата роботи лікаря, фельдшера та медсестри, прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів - видатки практики, все інше - зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів). Досі лікарі в селах ніколи не бачили таких коштів.
Міф 4. До лікаря-спеціаліста можна буде потрапити тільки через сімейного лікаря
Значну частину послуг, які зараз надають вузькі спеціалісти, після донавчання зможуть надавати лікарі первинної ланки - сімейні лікарі, педіатри, терапевти. Буде також низка спеціалістів (наприклад, гінеколог, психіатр тощо), візити до яких будуть оплачуватись і без направлення сімейного лікаря.
Міф 5. Реформа суперечить Конституції
Всі послуги, які оплачує держава за лікування пацієнта, будуть оплачені на 100%, як цього вимагає Конституція.
Міф 6. Всі медичні послуги будуть зі співоплатою
У законі немає жодного слова про співоплату з боку пацієнта. Медичні послуги, що увійдуть до програми медичних гарантій, завжди і в повному обсязі на 100% надаватимуться громадянам за рахунок коштів державного бюджету.
Проте будуть послуги, які держава не оплачуватиме, наприклад, естетична стоматологія, пластична хірургія тощо.
Міф 7. Реформа не передбачає підвищення зарплатні лікаря
Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги складається з двох частин: ставки на оплату медичної послуги та ставки на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.
Міф 8. Національна служба здоров’я - це фінансовий «монстр», який розпоряджатиметься 100 мільярдами гривень
Національна служба здоров’я України не володіє коштами. Гроші знаходяться в державному бюджеті та зберігаються на казначейських рахунках.
Департамент інформації та комунікацій
з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України
Міф 1. Медицина стане платною і дуже дорогою
Безкоштовної медицини в Україні не існує. Згідно з результатами опитування 90% ліків українці купують за власний кошт. За даними досліджень, кожен другий відмовляється від лікування або відкладає його через брак грошей. Тому неправильно говорити, що медицина стане платною і дуже дорогою, адже вона вже є платною і дуже дорогою.
Буде визначено чіткий перелік послуг, які на 100% фінансуватиме держава: первинна допомога (сімейні лікарі, терапевти, педіатри); екстрена допомога (різке погіршення стану здоров’я, серцевий напад, інсульт, гострий апендицит, ниркова недостатність, запалення легенів тощо); паліативна допомога (перш за все - адекватне знеболювання); лікування у вузьких спеціалістів за направленням сімейного лікаря та планове лікування в рамках програми медичних гарантій.
Міф 2. Медреформа призведе до закриття лікарень і звільнення медиків
Важливо, що впорядкуванням мережі лікувальних закладів опікуватиметься місцева влада. Саме громади мають вирішити, які з лікарень потрібно підсилити, а які перепрофілювати. Держава тільки виставляє вимоги щодо максимального часу доїзду до лікарні та її мінімального безпечного навантаження (кількість пологів, оперативних втручань). Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для того, щоб покращити мережу медзакладів.
Міф 3. Села залишаться без лікарів
Навпаки - у багатьох селах, нарешті, з’являться лікарі. У 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 гривень на одного пацієнта, у 2019 - 450 гривень. Практика у 2000 пацієнтів матиме річний дохід у 740 тисяч гривень у 2018-му та 900 тисяч гривень у 2019-му. До цього бюджету входять оренда, оплата роботи лікаря, фельдшера та медсестри, прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів - видатки практики, все інше - зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів). Досі лікарі в селах ніколи не бачили таких коштів.
Міф 4. До лікаря-спеціаліста можна буде потрапити тільки через сімейного лікаря
Значну частину послуг, які зараз надають вузькі спеціалісти, після донавчання зможуть надавати лікарі первинної ланки - сімейні лікарі, педіатри, терапевти. Буде також низка спеціалістів (наприклад, гінеколог, психіатр тощо), візити до яких будуть оплачуватись і без направлення сімейного лікаря.
Міф 5. Реформа суперечить Конституції
Всі послуги, які оплачує держава за лікування пацієнта, будуть оплачені на 100%, як цього вимагає Конституція.
Міф 6. Всі медичні послуги будуть зі співоплатою
У законі немає жодного слова про співоплату з боку пацієнта. Медичні послуги, що увійдуть до програми медичних гарантій, завжди і в повному обсязі на 100% надаватимуться громадянам за рахунок коштів державного бюджету.
Проте будуть послуги, які держава не оплачуватиме, наприклад, естетична стоматологія, пластична хірургія тощо.
Міф 7. Реформа не передбачає підвищення зарплатні лікаря
Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги складається з двох частин: ставки на оплату медичної послуги та ставки на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.
Міф 8. Національна служба здоров’я - це фінансовий «монстр», який розпоряджатиметься 100 мільярдами гривень
Національна служба здоров’я України не володіє коштами. Гроші знаходяться в державному бюджеті та зберігаються на казначейських рахунках.
Департамент інформації та комунікацій
з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України
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