Без скутера, як без рук

Минулий тиждень знову став рясним на крадіжки. Злодії знахабніли так, що не боялися лізти навіть у ті двори, де господар-чоловік й де, приміром, є зареєстрована рушниця (приклад – поцуплений мотоцикл у одному з обійсть району).
Не зупинила їх і постать донедавна сільського голови В.Щимеля Раїси Яковенко, яка своїм скутером їздила реалізовувати вироблену (власну) молочну продукцію на ринок, у якої стільки проблем – і побутових, і зі здоров’ям чоловіка, онуків. Зловмисники вирахували стоянку її транспортного засобу у дворі, влізли туди і забрали його. Шоком для Раїси Михайлівни стала ця подія, багато сліз викликала.
Купити новий скутер наразі не по кишені, бо коштує більше 10 тисяч гривень.
Прикро, що й страхові компанії подібні збитки не відшкодовують. Мовляв, скутери не входять до переліку загального страхового майна.
Не зупинила їх і постать донедавна сільського голови В.Щимеля Раїси Яковенко, яка своїм скутером їздила реалізовувати вироблену (власну) молочну продукцію на ринок, у якої стільки проблем – і побутових, і зі здоров’ям чоловіка, онуків. Зловмисники вирахували стоянку її транспортного засобу у дворі, влізли туди і забрали його. Шоком для Раїси Михайлівни стала ця подія, багато сліз викликала.
Купити новий скутер наразі не по кишені, бо коштує більше 10 тисяч гривень.
Прикро, що й страхові компанії подібні збитки не відшкодовують. Мовляв, скутери не входять до переліку загального страхового майна.
Комментариев нет:
Отправить комментарий