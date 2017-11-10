пятница, 10 ноября 2017 г.

Без скутера, як без рук

Минулий тиждень знову став рясним на крадіжки.  Злодії знахабніли так, що не боялися лізти навіть у ті двори, де господар-чоловік й де, приміром, є зареєстрована рушниця (приклад – поцуплений мотоцикл у одному з обійсть району).

Не зупинила їх і постать донедавна сільського голови В.Щимеля Раїси Яковенко, яка своїм скутером їздила реалізовувати  вироблену (власну) молочну продукцію на ринок, у якої стільки проблем – і побутових, і зі здоров’ям чоловіка, онуків. Зловмисники вирахували стоянку її транспортного засобу у дворі, влізли туди і забрали його. Шоком для Раїси Михайлівни стала ця подія, багато сліз викликала.
Купити новий скутер наразі не по кишені, бо коштує більше  10 тисяч гривень.
Прикро, що й страхові компанії  подібні збитки не відшкодовують. Мовляв, скутери не входять до переліку загального страхового майна.
Автор: на
Ярлыки:

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