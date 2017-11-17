Менська місцева прокуратура на захисті інтересів держави

31.10.2017 Господарським судом Чернігівської області задоволено позов Менської місцевої прокуратури про стягнення з суб’єкта господарювання шкоди за самовільне використання земель сільськогосподарського та історико-культурного призначення.
Як встановлено, приватне підприємство самовільно, за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади про передачу у власність або надання у користування, використовувало 28 га земель для здійснення сільськогосподарського виробництва, із яких понад 3 га знаходяться у межах території пам’ятки археології місцевого значення – поселення «Заріччя» та відноситься до категорії особливо цінних. Крім того, у поточному році Менською місцевою прокуратурою виявлено факт самовільного використання землекористувачем чотирьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Новоборовицької сільської ради Сновського району площею понад 27 га.
Як встановлено, приватне підприємство самовільно, за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади про передачу у власність або надання у користування, використовувало 28 га земель для здійснення сільськогосподарського виробництва, із яких понад 3 га знаходяться у межах території пам’ятки археології місцевого значення – поселення «Заріччя» та відноситься до категорії особливо цінних. Крім того, у поточному році Менською місцевою прокуратурою виявлено факт самовільного використання землекористувачем чотирьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Новоборовицької сільської ради Сновського району площею понад 27 га.
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