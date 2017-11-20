Хвала і честь вам, трударі!

З нагоди Дня працівників сільського господарства Почесною грамотою обласної ради відзначено Володимира Петровича Авраменка – директора з виробництва приватного сільськогосподарського підприємства „Яна Плюс”. Подякою обласної державної адміністрації – Вадима Васильовича Сорокіна – директора приватного сільськогосподарського підприємства «Прогрес»; Почесною грамотою обласної державної адміністрації – Володимира Федоровича Кухаренка – тракториста сільськогосподарського виробництва виробничого кооперативу „Райдуга”. Відзнаками департаменту агропромрозвитку ОДА: Сергія Миколайовича Скоробогатька – директора приватного сільськогосподарського підприємства „Сновський»; Віталія Анатолійовича Пискуна - директора приватного сільськогосподарського підприємства „Чепелівське»; Ганну Василівну Бебех - головного спеціаліста в галузі тваринництва та розвитку сільських територій відділу агропромислового розвитку РДА; Інну Петрівну Безбородько – оператора машинного доїння приватного сільського господарства «Яна Плюс».
Почесною грамотою районної державної адміністрації нагороджені: Дмитро Сергійович Мязін – тракторист приватного сільськогосподарського підприємства „Сновський”; Олексій Анатолійович Чернецький – тракторист приватного сільськогосподарського підприємства ім.Ватутіна; Андрій Олександрович Селяков - тракторист приватного сільськогосподарського підприємства «Прогрес». Людмила Юріївна Романова – завідуюча лабораторією приватного виробничо-комерційного підприємства «Імпульс»; Андрій Олександрович Захарченко – заступник директора по тваринництву приватного сільськогосподарського підприємства „Яна Плюс”; Дмитро Вікторович Масіч – заступник директора з економічної безпеки приватного сільськогосподарського підприємства «Прогрес» нагороджені грамотами міської ради.
Вручено Подяки голови райдержадміністрації: Ліні Володимирівні Талалай - діловоду відділу агропромислового розвитку Сновської РДА; Володимиру Миколайовичу Корчаці – головному агроному ПСП „Прогрес”; Володимиру Івановичу Жолобецькому – директору ПСП ім. Ватутіна.
Вручено Подяки голови міської ради: Григорію Петровичу Корнієнку – директору ПП „Нива Імпульс”; Олександру Максимовичу Масляному - директору фермерського господарства „Вольна - Праця”; Анатолію Петровичу Ігнатенку – голові СВК „Райдуга”.
За результатами трудового змагання між працівниками сільськогосподарських підприємств в період проведення комплексу сільськогосподарських робіт в поточному році визнано переможцями в номінації:
„Краще підприємство 2017 року” - ПСП “Яна Плюс”, директор Олександр Дмитрович Веселий. „Кращий комбайнер 2017 року”: Василь Олександрович Ковальковський та Сергій Вікторович Колотуша - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ТОВ „Щорсагроімпульс”, м.Сновськ; Микола Михайлович Понаморчук - тракторист-машиніст сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю СТОВ „Щорссільгоспсервіс”, м.Сновськ. „Кращий механізатор 2017 року”: Олександр Андрійович Мося – механізатор приватного сільськогосподарського підприємства „Прогрес”, с.Хотуничі та Володимир Григорович Шевченко - механізатор приватного сільськогосподарського підприємства „Сновський”, с.Суничне. „Кращий водій 2017 року”: Володимир Васильович Письменний – водій ПСП „Яна Плюс”, Микола Іванович Ващенко – водій СТОВ „Щорссільгоспсервіс”, Василь Іванович Лехман – водій ПСП „Прогрес”, с. Хотуничі. „Кращий працівник по виробництву молока 2017 року”: Інна Петрівна Безбородько - доярка ПСП „Яна Плюс”, Андрій Михайлович Трихліб - дояр СВК „Райдуга”. „Кращий майстер з виробництва яловичини 2017 року”: Микола Миколайович Лобуренко - тваринник ПСП “Яна Плюс”. „Кращий працівник з виробництва продукції птахівництва 2017 року”: Андрій Олександрович Сіман - працівник птахопідприємства ТОВ „МК-Добробут”, м.Сновськ. „Кращий фахівець сільського господарства 2017 року»: Оксана Іванівна Руденок - головний бухгалтер ПСП „Прогрес” та Олена Анатоліївна Кухаренко - головний бухгалтер ПСП „Чепелівське”.
Фото Тетяни ЛИТВИН
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