понедельник, 6 ноября 2017 г.

За всіма козацькими правилами

У ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів стало традицією проводити День козацтва, бо ми – часточка нашої країни, і наше завдання – відроджувати й примножувати традиції.



 Нещодавно ми спробували відродити сторінки славетного життя  козацтва, а юнаки 5-7 класів мали змогу продемонструвати свою силу та спритність у конкурсі «Супер-козак школи-2017». Після кількох годин чесної боротьби переможцем став учень 7-А класу Д.Ільєнко.
У спортивному залі школи була проведена спортивно-патріотична гра «Сокіл». У дитячо-юнацькому заході взяли участь учні 8-11 класів ЗОШ №1. Козачата та джури змагались у таких видах змагань: «Фотоконкурс – візитка команди», інтелектуальний конкурс «Відун», «Конкурс народної пісні», «Конкурс строю та пісні  «Впоряд», «Туристсько-спортивна смуга перешкод» тощо. За результатами конкурсів переможцями стали учні 10, 11-Б, 8-А класів.
Також  відбулася Посвята в козачата учнів 2-х класів. Школярі розповідали вірші, співали пісні. Кошовий з  Писарем вручили грамоти, які є свідченням того, що діти стали справжніми козаками.
Як справжні козаки, всі смакували смачним кулішем. За всіма козацькими правилами, новобранці-козачата склали присягу на вірність Вітчизні й народу.
Настоятель Спасо-Преображенського храму православної церкви Київського патріархату отець Миколай прочитав молитву і окропив школярів свяченою водою. Маленьких козачат привітав депутат обласної ради О.М. Хасенко, а також подарував усім учням ікони «Святої Богородиці» та солодкі подарунки.
Ще школярі відвідали Сновський історичний музей, де відбувались зустрічі з учасниками АТО. Під час цих зустрічей учні мали змогу дізнатися про перебіг історії на теренах України, прослухати розповіді солдат про війну  на Сході, поділитися враженнями від почутого. 
Автор: на

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