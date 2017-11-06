У ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів стало традицією проводити День козацтва, бо ми – часточка нашої країни, і наше завдання – відроджувати й примножувати традиції.
Нещодавно ми спробували відродити сторінки славетного життя козацтва, а юнаки 5-7 класів мали змогу продемонструвати свою силу та спритність у конкурсі «Супер-козак школи-2017». Після кількох годин чесної боротьби переможцем став учень 7-А класу Д.Ільєнко.
У спортивному залі школи була проведена спортивно-патріотична гра «Сокіл». У дитячо-юнацькому заході взяли участь учні 8-11 класів ЗОШ №1. Козачата та джури змагались у таких видах змагань: «Фотоконкурс – візитка команди», інтелектуальний конкурс «Відун», «Конкурс народної пісні», «Конкурс строю та пісні «Впоряд», «Туристсько-спортивна смуга перешкод» тощо. За результатами конкурсів переможцями стали учні 10, 11-Б, 8-А класів.
Також відбулася Посвята в козачата учнів 2-х класів. Школярі розповідали вірші, співали пісні. Кошовий з Писарем вручили грамоти, які є свідченням того, що діти стали справжніми козаками.
Як справжні козаки, всі смакували смачним кулішем. За всіма козацькими правилами, новобранці-козачата склали присягу на вірність Вітчизні й народу.
Настоятель Спасо-Преображенського храму православної церкви Київського патріархату отець Миколай прочитав молитву і окропив школярів свяченою водою. Маленьких козачат привітав депутат обласної ради О.М. Хасенко, а також подарував усім учням ікони «Святої Богородиці» та солодкі подарунки.
Ще школярі відвідали Сновський історичний музей, де відбувались зустрічі з учасниками АТО. Під час цих зустрічей учні мали змогу дізнатися про перебіг історії на теренах України, прослухати розповіді солдат про війну на Сході, поділитися враженнями від почутого.
Нещодавно ми спробували відродити сторінки славетного життя козацтва, а юнаки 5-7 класів мали змогу продемонструвати свою силу та спритність у конкурсі «Супер-козак школи-2017». Після кількох годин чесної боротьби переможцем став учень 7-А класу Д.Ільєнко.
У спортивному залі школи була проведена спортивно-патріотична гра «Сокіл». У дитячо-юнацькому заході взяли участь учні 8-11 класів ЗОШ №1. Козачата та джури змагались у таких видах змагань: «Фотоконкурс – візитка команди», інтелектуальний конкурс «Відун», «Конкурс народної пісні», «Конкурс строю та пісні «Впоряд», «Туристсько-спортивна смуга перешкод» тощо. За результатами конкурсів переможцями стали учні 10, 11-Б, 8-А класів.
Також відбулася Посвята в козачата учнів 2-х класів. Школярі розповідали вірші, співали пісні. Кошовий з Писарем вручили грамоти, які є свідченням того, що діти стали справжніми козаками.
Як справжні козаки, всі смакували смачним кулішем. За всіма козацькими правилами, новобранці-козачата склали присягу на вірність Вітчизні й народу.
Настоятель Спасо-Преображенського храму православної церкви Київського патріархату отець Миколай прочитав молитву і окропив школярів свяченою водою. Маленьких козачат привітав депутат обласної ради О.М. Хасенко, а також подарував усім учням ікони «Святої Богородиці» та солодкі подарунки.
Ще школярі відвідали Сновський історичний музей, де відбувались зустрічі з учасниками АТО. Під час цих зустрічей учні мали змогу дізнатися про перебіг історії на теренах України, прослухати розповіді солдат про війну на Сході, поділитися враженнями від почутого.
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