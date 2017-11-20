Радіодиктант національної єдності – написано!

У День української писемності і мови (9 листопада) всі бажаючі мали змогу перевірити свої знання рідної мови шляхом написання диктанту, який прозвучав на Першому каналі Українського радіо о 12.30. Текст читав доцент Київського університету імені Б. Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко, який і склав його на замовлення радіо.
Майже всі школи Сновщини також долучилися до акції, яка проводиться з 2000 року. Цього разу диктант мав назву «Наші пісні».
Зокрема, у Петрівській ЗОШ його писали як вчителі, так і учні з 9 по 11 класи (за бажанням). Ідеальної роботи не було, але найкращою стала учениця 9 класу Тетяна Гайдай, яка допустилася лише однієї не грубої помилки і отримала свої 11 балів.
Долучилася до акції і Тихоновицька ЗОШ, де, також, за бажанням, починаючи з 7 класу, учні школи писали диктант. Тут кращою виявилася восьмикласниця Діана Мягка.
Більше 100 робіт відправили на перевірку до Києва школярі 7-11 класів Сновської школи №1. До речі, позаминулого року школа зайняла 3 місце по Україні як організація, яка надіслала найбільшу кількість робіт.
Провели свій диктант і учні та вчителі Тур’янської ЗОШ, проте, через проблеми зі зв’язком, писали не «Наші пісні», а «Рідна мова», який проводила О.М. Мороз – вчитель української мови та літератури. Всі, без винятку, починаючи з 7 і закінчуючи 9 класом, виявили бажання перевірити свою орфографічну та пунктуаційну грамотність. Більшість учнів написали його на достатньому рівні. Директор школи Людмила Железняк та вчитель іноземної мови Катерина Бутенко зробили лише одну не грубу помилку.
«Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». Саме під таким гаслом і пройшов 17 радіодиктант національної єдності, результати якого будуть оприлюднені в грудні. Свої роботи можна перевірити самостійно, текст вже є на офіційному сайті Українського радіо.
Тетяна ЛИТВИН
Майже всі школи Сновщини також долучилися до акції, яка проводиться з 2000 року. Цього разу диктант мав назву «Наші пісні».
Зокрема, у Петрівській ЗОШ його писали як вчителі, так і учні з 9 по 11 класи (за бажанням). Ідеальної роботи не було, але найкращою стала учениця 9 класу Тетяна Гайдай, яка допустилася лише однієї не грубої помилки і отримала свої 11 балів.
Долучилася до акції і Тихоновицька ЗОШ, де, також, за бажанням, починаючи з 7 класу, учні школи писали диктант. Тут кращою виявилася восьмикласниця Діана Мягка.
Більше 100 робіт відправили на перевірку до Києва школярі 7-11 класів Сновської школи №1. До речі, позаминулого року школа зайняла 3 місце по Україні як організація, яка надіслала найбільшу кількість робіт.
Провели свій диктант і учні та вчителі Тур’янської ЗОШ, проте, через проблеми зі зв’язком, писали не «Наші пісні», а «Рідна мова», який проводила О.М. Мороз – вчитель української мови та літератури. Всі, без винятку, починаючи з 7 і закінчуючи 9 класом, виявили бажання перевірити свою орфографічну та пунктуаційну грамотність. Більшість учнів написали його на достатньому рівні. Директор школи Людмила Железняк та вчитель іноземної мови Катерина Бутенко зробили лише одну не грубу помилку.
«Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». Саме під таким гаслом і пройшов 17 радіодиктант національної єдності, результати якого будуть оприлюднені в грудні. Свої роботи можна перевірити самостійно, текст вже є на офіційному сайті Українського радіо.
Тетяна ЛИТВИН
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