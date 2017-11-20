Євгенія Гордюк: «Для мене кожна дитина талановита по-своєму»

Минулої неділі, 12 листопада, відбувся відкритий урок з хореографії, організований дизайнером, хореографом, режисером-постановником спектаклів і шоу, керівником театру мод «Fashion Zone» Євгенією Гордюк.
– Насамперед я хотіла показати батькам і гостям те, чим займаються діти на моїх заняттях та як вони безпосередньо проходять. Довести, що навіть за такий короткий термін як два роки можна вирости і в творчому плані, і як особистість. Адже хореографія для дітей – це правильна постава, граціозність, відмінна координація рухів, артистичність, вміння концентруватися. Для мене кожна дитина талановита по-своєму, не обдарованих дітей немає.
Вихованці Євгенії Гордюк показали не лише прекрасну підготовку до уроку, а й продемонстрували фрагменти танцювального шоу.
Не обійшлося і без сюрпризів. Талановита дизайнерка представила публіці свою нову колекцію «Перламутровый бриз» в морському стилі. Одяг створено для повсякденного образу.
На показ загалу вийшла колекція «Мама + дочка», яка викликала захват у глядачів. Однакові речі для всієї сім’ї – прекрасний спосіб виділитися і отримати величезну кількість компліментів. Сукня «як у мами» значно підвищує самооцінку дівчинки, вона відчуває себе красивою та модною. Без сумніву, дана колекція матиме шалений успіх.
Театр мод «Fashion Zone» - унікальне явище у Сновську, адже подібного у маленькому містечку ще не було. Дивно, що на такому заході було не дуже багато людей. Організатор і вихованці добре постаралися і зробили його насиченим та цікавим. Як на мене, їхній задум вдався у повній мірі. Глядачі були приємно вражені та задоволені побаченим.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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