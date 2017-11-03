Фонд та профілактика виробничого травматизму

Згідно ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі Закон) одним із основних завдань Фонду соціального страхування є профілактика нещасних випадків.
Профілактика нещасних випадків включає в себе заходи, які передбачені в ст. 50 вказаного Закону, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:
1) вивчення стану умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, з метою надання страхувальникам необхідних консультацій у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;
2) прийняття участі:
у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;
у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
3) проведення перевірок стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань;
4) ведення пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, організація створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видання та розповсюдження нормативних актів, підручників, журналів, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам’яток тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;
5) прийняття участі у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;
6) вивчення та поширення позитивного досвіду створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;
7) виконання іншої профілактичної роботи.
Отже плідна співпраця з Фондом соціального страхування це додатковий резерв для створення безпечних умов праці працівників та спокійного життя роботодавців.
Сергій Лисогор
страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
в Чернігівській області
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