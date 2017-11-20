Справжні лідери і мудрі керівники

найвідповідальніших!), від якого залежить благополуччя десятків людей, а Марія Федорівна тримає в порядку соцсферу підлеглої території, де і медамбулаторія, і школа, і будинок культури!
Обоє володіють високим професіоналізмом, багатим досвідом, знанням усіх аспектів сільського життя, раціональним підходом до справи, чудовим розумінням цілей і завдань управління, й сучасними поглядами на вирішення проблем. Упевнена: щира любов до рідної землі і намагання принести максимальну користь землякам допоможуть їм продовжити запровадження в дійсність започаткованих планів і проектів.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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