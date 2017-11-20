З Днем студента!

17 листопада в Україні відзначався День студента. Напередодні святкування «Промінь» поцікавився чим живуть, про що мріють і яким вбачають своє майбутнє студенти.
Вікторія Тебенко, студентка Чернігівського базового медичного коледжу, 4 курс:
– Бути студенткою надзвичайно круто. Я отримую неабияке задоволення від процесу навчання. Спочатку труднощів було багато, адже в медицині існує безліч захворювань, методів лікування та і взагалі, багато складної термінології. Але, зараз, коли є базові знання та засвоєні практичні навички, вчитися набагато легше та дуже цікаво. Після закінчення коледжу мрію отримати вищу освіту в галузі медицини та присвятити своє життя порятунку людей.
Лілія Туряниця, студентка Глухівського національного університету ім. О.Довженка, 4 курс:
– Мені подобається не лише сам процес навчання, а й саме студентське життя. Правду кажуть, що це – найкраща пора в житті людини. Адже окрім здобутих знань та освоєння майбутньої професії ми знаходимо тут нових друзів, отримуємо масу приємних спогадів та емоцій. Задоволена я і стипендією, яку нам, до речі, обіцяють підвищити. Єдине, хотілося б мати кращі умови в гуртожитку, але, напевно, атмосфера, яка там панує, це компенсує. А мрію я про перспективне і хороше працевлаштування, можливо, навіть не по спеціальності.
Дмитро Кушнір, студент Сновського вищого професійного училища лісового господарства, 2 курс:
– Я пішов навчатися після 9 класу, і жодного разу про це не пошкодував. Навчання дається легко, предмети досить цікаві, ще й стипендію отримую. В майбутньому хочу поїхати за кордон і вже там будувати своє майбутнє.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
Вікторія Тебенко, студентка Чернігівського базового медичного коледжу, 4 курс:
– Бути студенткою надзвичайно круто. Я отримую неабияке задоволення від процесу навчання. Спочатку труднощів було багато, адже в медицині існує безліч захворювань, методів лікування та і взагалі, багато складної термінології. Але, зараз, коли є базові знання та засвоєні практичні навички, вчитися набагато легше та дуже цікаво. Після закінчення коледжу мрію отримати вищу освіту в галузі медицини та присвятити своє життя порятунку людей.
Лілія Туряниця, студентка Глухівського національного університету ім. О.Довженка, 4 курс:
– Мені подобається не лише сам процес навчання, а й саме студентське життя. Правду кажуть, що це – найкраща пора в житті людини. Адже окрім здобутих знань та освоєння майбутньої професії ми знаходимо тут нових друзів, отримуємо масу приємних спогадів та емоцій. Задоволена я і стипендією, яку нам, до речі, обіцяють підвищити. Єдине, хотілося б мати кращі умови в гуртожитку, але, напевно, атмосфера, яка там панує, це компенсує. А мрію я про перспективне і хороше працевлаштування, можливо, навіть не по спеціальності.
Дмитро Кушнір, студент Сновського вищого професійного училища лісового господарства, 2 курс:
– Я пішов навчатися після 9 класу, і жодного разу про це не пошкодував. Навчання дається легко, предмети досить цікаві, ще й стипендію отримую. В майбутньому хочу поїхати за кордон і вже там будувати своє майбутнє.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
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