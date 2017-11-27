У центральній бібліотеці пройшли краєзнавчі читання. Про виявлення місць перших поселень на нашій території говорила у своїй доповіді «Історія польових досліджень Сновщини» вчитель історії Сновської ЗОШ №1,
кандидат педагогічних наук Алла Єрмоленко. Про землеволодіння на Сновщині у 17-19 століттях, спираючись на значну опрацьовану джерельну базу, інформував науковий співробітник місцевого історичного музею Юрій Донченко. У доповіді «Сновщина в період української революції 1917-1921 років», побудованій на досліджених матеріалах з обласного архіву, директор історичного музею Валентина Москаленко розкрила політичні, економічні та соціальні аспекти життя краю в цей період. 22 грудня виповнюється 60 років від дня народження українського історика, краєзнавця Григорія Кураса. Про нього, як вчителя і колегу, говорила Ганна Жукова, яка працювала з Г.М. Курасом протягом 18 років у загальноосвітній школі № 3 (нині гімназія). Як данина пам’яті вчителеві, науковцю, щирій і порядній людині, в залі лунала скрипка, підвладна вправним рукам викладача ДМШ Надії Козієвої.«Леонід Терехович – поет-бунтар з села Кучинівка, що на Сновщині» – біографічно-поетичне дослідження працівників центральної бібліотеки було майстерно представлене провідним бібліотекарем Світланою Вітинник та бібліографом Тетяною Козимір. А представниця чернігівської обласної книгозбірні Ірина Коганова доповнила розповідь інформацією про те, що краєзнавчим відділом ОУНБ ім. В.Г. Короленка проведено роботу з пошуку ще невідомих поезій Тереховича в обласному архіві і архіві СБУ.
А з нагоди Дня Гідності і Свободи у центральній бібліотеці відбулася презентація збірки патріотичної лірики «Ми – великий народ! І пора почуватись великими». Участь у ньому взяв перший заступник міського голови Іван Орда.
Ніна МОКРОСНОП, директор Сновської ЦБС
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