Анастасія Базіль, лікар-ендокринолог: «Коли організм не в повній мірі використовує глюкозу, настає хвороба»

14 листопада - Всесвітній день боротьби з діабетом
Діабет – це серйозне хронічне захворювання, яке розвивається, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну (це гормон, що регулює вміст цукру в крові), або коли організм не може ефективно використовувати вироблений ним інсулін та є однією з основних причин сліпоти, ниркової недостатності, інфарктів, інсультів та ампутацій нижніх кінцівок.
Яка б не була причина виникнення діабету, наслідок один: організм не може в повній мірі використовувати глюкозу (цукор), що надходить з їжею, і запасати її надлишок в печінці та м’язах. Невикористана глюкоза в надмірній кількості циркулює в крові (чатково виводиться з сечею), що несприятливо впливає на всі органи і тканини. Так як надходження глюкози в клітини недостатнє, як джерело енергії починають використовуватися жири, в результаті чого в підвищеній кількості утворюються токсичні для організму і особливо для головного мозку речовини (кетонові тіла), порушується жировий, білковий та мінеральний обмін.
У хворих на цукровий діабет спостерігаються такі симптоми, як спрага (хворі можуть випивати 3-5 л і більше рідини на добу), прискорене сечовипускання, сухість в роті, загальна і м’язова слабкість, підвищений апетит, свербіж шкіри, сонливість. Цукровий діабет І типу іноді проявляється різким погіршенням стану з вираженою слабкістю, болями в животі, блювотою, запахом ацетону з рота. Це обумовлено накопиченням в крові токсичних кетонових тіл (кетоацидоз). Якщо швидко не усунути цей стан, хворий може знепритомніти (діабетична кома) та померти. Коматозний стан може також наступити при передозуванні інсуліну і різкому зниженні рівня глюкози у крові (гіпоглікемічна кома).
Хворі на цукровий діабет обов’язково повинні перебувати на обліку у лікаря-ендокринолога, використовувати спеціальну дієту (прийом їжі невеликими порціями 4-5 разів на день, виключенням з раціону цукру, алкогольних напоїв, сиропів, тістечок, печива, солодких фруктів); приймати таблетки, що сприяють зниженню рівня цукру в крові, або інсулін (інсулінотерапія). Також хворим на цукровий діабет корисні фізичні вправи. Лікувальну роль робить і зниження ваги у пацієнтів з ожирінням.
Лікування цукрового діабету проводиться довічно. Самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря дозволяють уникнути або значно сповільнити розвиток ускладнень захворювання.
Діабет – це серйозне хронічне захворювання, яке розвивається, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну (це гормон, що регулює вміст цукру в крові), або коли організм не може ефективно використовувати вироблений ним інсулін та є однією з основних причин сліпоти, ниркової недостатності, інфарктів, інсультів та ампутацій нижніх кінцівок.
Яка б не була причина виникнення діабету, наслідок один: організм не може в повній мірі використовувати глюкозу (цукор), що надходить з їжею, і запасати її надлишок в печінці та м’язах. Невикористана глюкоза в надмірній кількості циркулює в крові (чатково виводиться з сечею), що несприятливо впливає на всі органи і тканини. Так як надходження глюкози в клітини недостатнє, як джерело енергії починають використовуватися жири, в результаті чого в підвищеній кількості утворюються токсичні для організму і особливо для головного мозку речовини (кетонові тіла), порушується жировий, білковий та мінеральний обмін.
У хворих на цукровий діабет спостерігаються такі симптоми, як спрага (хворі можуть випивати 3-5 л і більше рідини на добу), прискорене сечовипускання, сухість в роті, загальна і м’язова слабкість, підвищений апетит, свербіж шкіри, сонливість. Цукровий діабет І типу іноді проявляється різким погіршенням стану з вираженою слабкістю, болями в животі, блювотою, запахом ацетону з рота. Це обумовлено накопиченням в крові токсичних кетонових тіл (кетоацидоз). Якщо швидко не усунути цей стан, хворий може знепритомніти (діабетична кома) та померти. Коматозний стан може також наступити при передозуванні інсуліну і різкому зниженні рівня глюкози у крові (гіпоглікемічна кома).
Хворі на цукровий діабет обов’язково повинні перебувати на обліку у лікаря-ендокринолога, використовувати спеціальну дієту (прийом їжі невеликими порціями 4-5 разів на день, виключенням з раціону цукру, алкогольних напоїв, сиропів, тістечок, печива, солодких фруктів); приймати таблетки, що сприяють зниженню рівня цукру в крові, або інсулін (інсулінотерапія). Також хворим на цукровий діабет корисні фізичні вправи. Лікувальну роль робить і зниження ваги у пацієнтів з ожирінням.
Лікування цукрового діабету проводиться довічно. Самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря дозволяють уникнути або значно сповільнити розвиток ускладнень захворювання.
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