З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті з 7 червня 2017 року стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». Тривалість проекту становить 3 роки (2017–2019 роки).Девіз проекту: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!
Сновський районний відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, в рамках даного проекту презентує цикл публікацій про інформування населення та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними напрямами. З метою підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану та якості обслуговування громадян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Міністерством юстиції України запроваджено пілотні проекти, які дають можливість оптимізувати процес надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та створити сприятливі умови для їх отримання громадянами.
Тема сьогоднішньої публікації - «Шлюб за добу».
Даний сервіс функціоную у містах: Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янець-Подільському, Рівному, Житомирі, Харкові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі, Чернігові, Кривому Розі, Бахмуті, Запоріжжі, Білій Церкві, Борисполі, Кропивницькому, Станиці Луганській, Білгород-Дністровському, Полтаві, Кременчуці, Чугуєві, Хмельницькому, Черкасах, Хотині, Ковелі, Нововолинську, Нікополі, Кам’янському, Волновасі, Лимані, Покровську, Коростені, Мукачеві, Тячеві, Олександрії, Вознесенську, Первомайську Миколаївської області, Ізмаїлі, Дубному, Сарнах, Тростянці Сумської області, Генічеську, Новій Каховці, Каневі, Смілі, Вижниці та с. Білозір’ї Черкаського району Черкаської області, с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області.
Для того, щоб скористатися даним сервісом майбутнім нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:
1.Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені обласними територіальним органом юстиції на офіційному сайті.
2.Обрати дату та час для проведення державної реєстрації.
3.Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги;
4.Завітати на власне весілля.
2.Обрати дату та час для проведення державної реєстрації.
3.Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги;
4.Завітати на власне весілля.
У м. Чернігові дану послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури» Чернігівської міської ради, що знаходиться за адресою м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23. Слід зазначити, що з початку функціонування даного пілотного проекту, скористалися понад 363 пари.
За детальною інформацією щодо надання послуги “Шлюб за добу” Вам необхідно звернутися до Комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net
За детальною інформацією щодо надання послуги “Шлюб за добу” Вам необхідно звернутися до Комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net
Переваги: даний сервіс покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним, а саме, реєстрація шлюбу в час та у місці, обраному жінкою та чоловіком.
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