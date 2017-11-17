Віддаючись життю і роботі

«Любіть працю на землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим», - говорив великий письменник Олександр Довженко. Говорив, неначе знав завідуючу тихоновицькою тваринницькою фермою Валентину Тебенко. Жінку, яка є зримим прикладом того, що тільки з любові народжується нація, народжуються держава і людина. Колись вона мріяла стати
фельдшером і вже навіть вступила до медичного училища. Але сімейні обставини (хвороба мами) на усі сто вісімдесят градусів змінили її дівочі мрії. Далі доля послала цій молодій, красивій жінці ще один вибір, ще один крок, головнішого за який, мабуть, і не буває.
Валентина взяла на себе відповідальність за двох діток, котрі рано залишилися без мами, і присвятила себе їхньому татові. Він став її другою половинкою, з якою разом вже десятки літ. Виростили синочка й доньку, дочекалися онуків. Щоразу виглядають їх у гості, не натішаться, коли приїжджають. Тоді їхня оселя особливо світиться, чепуриться, наповнюється теплом.
І ферму, керівництво якою колись сміливо прийняла з рук досвідченої Тетяни Іванівни Білоус, Валентина Василівна постійно тримає у належному стані. Наразі там утримується 650 голів ВРХ. До речі, всі корівки і телятка доглянуті, вгодовані. Корму їм наготували достатньо, з дотриманням усього повноцінного раціону.
Щоправда, безперервні дощі трохи клопоту додали й багнюки. Але те все не страшне, й незабаром минеться. Зостанеться інше, святе: відданість життю і роботі. Бо тільки працею та любов’ю Валентина Тебенко перемагає усі випробування, що випадають на шляху.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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