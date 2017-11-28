Про субсидії

Надання адресної безготівкової допомоги на оплату комунальних послуг на сьогодні є одним із найбільш дієвих заходів забезпечення соціального захисту громадян. За січень-жовтень 2017 року субсидію на оплату комунальних послуг призначено 6722 домогосподарствам
(за аналогічний період 2016 року - 5746 домогосподарствам), це майже 66% домогосподарств району. У жовтні 2017 р. субсидії отримували 5930 тис. родин, з них 56% проживали в Сновську. Середній розмір субсидії за жовтень становив 629 грн (за жовтень 2016 року - 850 грн).
Із заявами про надання допомоги готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–жовтні 2017 року звернулися 2859 домогосподарств району, 76% з них знаходяться у сільській місцевості. Призначено субсидії 2456 домогосподарствам на суму 7,3 млн грн. Середній розмір такої допомоги, призначеної одному домогосподарству, становить 2974 грн (рік тому – 1746 грн).
Управління соціального захисту населення РДА
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