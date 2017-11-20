Багатодітні сім`ї Сновського району отримали нетелей

Відповідно до обласної та районної Програм передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в сільській місцевості Чернігівської області, на 2016-2020 роки в Сновському районі поточного року було організовано конкурс серед багатодітних сімей, які виховують 5 і більше дітей до 18 років.Переможцями конкурсу стали дві багатодітні сім’ї: Олени Михайлівни та Віктора Григоровича Ващенків, які виховують п’ятеро неповнолітніх дітей і проживають в с.Чепелів; Василя Миколайовича та Оксани Сергіївни Гордійків, які виховують п’ятеро неповнолітніх дітей і проживають в с.Нові Боровичі.
Договір про закупівлю нетелей укладено з ТОВ «Мена - Авангард» м.Мена, яке є племрепродуктором з розведення української червоно-рябої молочної породи корів.
Представники багатодітних сімей, які отримали право на отримання нетелей, самостійно обрали тварин, та сподіваються, що корівки стануть доброю підмогою їхнім родинам.
Всього за 2014 – 2017 роки за дії районної Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в сільській місцевості, 8 багатодітних сімей отримали племінних молочних нетелей.
Програма дає можливість сільським багатодітним сім’ям, які беруть у ній участь, підвищити свій рівень доходів, забезпечити дітей якісними і корисними продуктами харчування. Для певної частини таких сімей отримання допомоги у вигляді нетелей стане мотивуючим фактором до створення сімейних ферм.
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