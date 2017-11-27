Про стоматологію, терцентр і наші сподівання

Майже місяць як стоматологічне відділення обживає нові відремонтовані кабінети і приймає своїх пацієнтів у приміщенні ЦРЛ. Але багато з мешканців Сновщини про це не знають, тож іноді стоять і чекають під закритими дверима колишнього відділення або телефонують за старим номером.
Стоматологів перемістили в колишні гінекологію та офтальмологію у зв’язку з економією та зручністю – не треба витрачати кошти на опалення окремої будівлі, а хворі, що лежать на стаціонарі в інших відділеннях, можуть одночасно полікуватися і в стоматолога, якщо треба – зробити знімок зубів тут в цьому ж приміщенні ЦРЛ. Єдине що, стало гірше, треба трохи далі добиратися до цих лікарів від центру.
Завідуюча стоматвідділенням Марія Кошель розповідає:
- Зате тут працювати стало краще, тепліше, світліше. І головна радість – нам придбали і встановили дві турбоприставки, що значно полегшило роботу лікарям. І пацієнти задоволені – лікування стало майже безболісним. Проте ми дуже потребуємо ще одну таку приставку, адже наразі на старій бор-машині працює лікар-стоматолог, що лікує маленьких пацієнтів.
Керівництво лікарні та громадськість неодноразово зверталося до депутатів міськради з проханням віднайти кошти в місцевому бюджеті на турбообладнання для нашої стоматології. Сподіваємося, вони почують людей і підтримають їхні звернення найближчим часом. У стоматвідділенні, як і раніше, і лікують зуби, і протезують. Чергує лікар і по суботах. Новий телефонний номер реєстратури – 2-19-78.
Колишнє ж приміщення стоматології передали в користування терцентру. А сам територіальний центр соцобслуговування РДА на сесії міськради депутати вирішили прийняти до комунальної власності Сновської ОТГ. Тож тепер утримання цієї установи буде за рахунок місцевого бюджету.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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