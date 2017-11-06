Моя громада – мій добробут

Про децентралізацію розповідають бібліотеки
У вівторок представники центральної районної бібліотеки за підтримки КММГО "Альтернатива" зустрілися з мешканцями Хотунич і Петрівки, щоб розповісти їм про те, які зміни відбуваються внаслідок реформи місцевого самоврядування.
Децентралізація триває, тож логічно, що у людей виникає багато запитань, які вони адресували представникам влади. А вони від мешканців сіл були різні: про ремонт доріг і дамби, про відсутність транспортного сполучення зі Сновськом і лікаря в сільській амбулаторії, про ненадійний мобільний зв`язок, про заборону молоковозу приватного підприємства їздити ґрунтовою дорогою, яку він розбиває в осінню негоду, тощо. Озвучили люди і найболючішу проблему: де знайти роботу в селі, щоб заробити стаж для пенсії? Докладно відповіді надавали їм перший заступник міського голови Іван Орда та начальник відділу культури і туризму міськради Наталія Добненко. В обох заходах участь взяла голова громадської ради при РДА Лариса Мартиненко.
Організатори і представники влади донесли людям, що добробут громади залежить саме від них.
У селах Сновщини нема вільного доступу до Інтернету, щоб читати новини про громаду на сайтах, черпають їх лише з районної газети. Тому таке «живе» спілкування з владою людям сподобалося. Принагідно повідомляємо, що продовження проекту буде. І вже 8 листопада з 11 до 13 год. запрошуємо всіх небайдужих на наш вуличний консультаційний пункт з питань децентралізації в міський парк.
Тетяна КОЗИМІР, бібліограф ЦБС
У вівторок представники центральної районної бібліотеки за підтримки КММГО "Альтернатива" зустрілися з мешканцями Хотунич і Петрівки, щоб розповісти їм про те, які зміни відбуваються внаслідок реформи місцевого самоврядування.
Децентралізація триває, тож логічно, що у людей виникає багато запитань, які вони адресували представникам влади. А вони від мешканців сіл були різні: про ремонт доріг і дамби, про відсутність транспортного сполучення зі Сновськом і лікаря в сільській амбулаторії, про ненадійний мобільний зв`язок, про заборону молоковозу приватного підприємства їздити ґрунтовою дорогою, яку він розбиває в осінню негоду, тощо. Озвучили люди і найболючішу проблему: де знайти роботу в селі, щоб заробити стаж для пенсії? Докладно відповіді надавали їм перший заступник міського голови Іван Орда та начальник відділу культури і туризму міськради Наталія Добненко. В обох заходах участь взяла голова громадської ради при РДА Лариса Мартиненко.
Організатори і представники влади донесли людям, що добробут громади залежить саме від них.
У селах Сновщини нема вільного доступу до Інтернету, щоб читати новини про громаду на сайтах, черпають їх лише з районної газети. Тому таке «живе» спілкування з владою людям сподобалося. Принагідно повідомляємо, що продовження проекту буде. І вже 8 листопада з 11 до 13 год. запрошуємо всіх небайдужих на наш вуличний консультаційний пункт з питань децентралізації в міський парк.
Тетяна КОЗИМІР, бібліограф ЦБС
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