90-річний ювілей урочисто відзначив єдиний учасник бойових дій ІІ Світової війни Михайло Воробей

Найбільшою підтримкою і опорою Михайла Івановича Вороб’я є родина. П’ятеро дітей, восьмеро онуків й семеро правнуків нічого не шкодують для того, щоб їхньому татові і дідусеві було добре. І ця любов й турбота полегшують життя не гірше за найновітніші лікувальні засоби. Хоча, як відомо, у свої 90 літ Михайло Іванович козак хоч куди і «жару» може дати будь-кому з молодих!
Ось такий приклад. Чи не щодня він запрягає свого сталевого коника, китайського тракторця, поспішаючи до лосевослобідського лісу за дровами й хмизом. І хоч добра такого у нього років на десять вперед назбирано, дідусь сидіти, склавши руки, не звик. Якось (тижнів зо два) він загубив у хащах мобілку. Пожалівся друзям Олександру Карасю й Миколі Масензову, синам і наполіг скласти компанію у пошуках телефона. Ті заперечували, відмовляли. – Ну де те місце знайдеш! – казали. Але Михайло Іванович стояв на своєму. – Знайду!
Результат не забарився: у вказаному квадраті розшукувана річ «озвалася», причому точно там, де вказував Михайло Іванович. Хіба не захопишся такою пам’яттю?
А ще він і досі славиться серед кучинівців вмінням хазяйнувати на городі і в будинку, готувати, як для села, незвичні кулінарні страви, випікати кондитерські вироби і проявляти гостинність до усіх, хто переступає поріг оселі.
Переконливим доказом цього стало велике святкування його ювілею в «Love Еr» за участю всіх милих до душі, найдорожчих людей – синів, дочок, племінників, хрещеників, сусідів, друзів. Вони поз’їжджалися в кафе з усіх усюд – з подарунками, квітами, побажаннями здоров’я та довголіття.
Чи не з усіма з ними перетанцював поважний іменинник, про кожного тепле слово мовив, жодного разу не заплутався, не схибив.
Боже, думаю, таких би українців та побільше! На світі ж один раз живемо!..
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Привітати ювіляра з ювілеєм приїжджали голова РДА Валерій Радібеда та начальник управління соцзахисту населення РДА Ольга Запорожець.
Валерій Васильович вручив подарунок, Почесну грамоту та висловив вітальні слова від керівництва району.
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