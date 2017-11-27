Вільна боротьба
14-17 листопада в м.Хмельницький відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат (2004-2006 р.н.). На ці змагання прибули більше 800 учасників з усіх областей України. Сім вихованців ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» тренерів А.З. Косевича та О.А. Россола взяли участь у цих змаганнях. В кожній ваговій категорії, в яких боролися учні школи, менше 30 учасників не було.
Гідно вели боротьбу Роман Коржавін та Дмитро Мороз, які вперше, як і всі вихованці школи, взяли участь у змаганнях такого рівня. Незважаючи на те, що на змаганнях виступали досвідчені спортсмени, Р.Коржавін у ваговій категорії 48 кг, де було більше сорока учасників, виборов восьме, а Д.Мороз у ваговій категорії 32 кг, в якій брало участь більше 60 учасників – 10 місце. Неперевершеною у ваговій категорії 36 кг серед дівчат була Анастасія Голова, яка виборола третє місце, а Анастасія Бригинець у ваговій категорії 42 кг стала сьомою. Три вихованці школи Кіра Стеченко, Назар Трус та Данило Ревенко, хоч і не потрапили в десятку кращих, проте набули досвіду.
Дякуючи народному депутату Анатолію Євлахову та обласному депутату Григорію Божку, вихованці школи мали змогу взяти участь у змаганнях.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ
|Анастасія Голова та Анастасія Бригинець зі своїм тренером А.З.Косевичем.
Гідно вели боротьбу Роман Коржавін та Дмитро Мороз, які вперше, як і всі вихованці школи, взяли участь у змаганнях такого рівня. Незважаючи на те, що на змаганнях виступали досвідчені спортсмени, Р.Коржавін у ваговій категорії 48 кг, де було більше сорока учасників, виборов восьме, а Д.Мороз у ваговій категорії 32 кг, в якій брало участь більше 60 учасників – 10 місце. Неперевершеною у ваговій категорії 36 кг серед дівчат була Анастасія Голова, яка виборола третє місце, а Анастасія Бригинець у ваговій категорії 42 кг стала сьомою. Три вихованці школи Кіра Стеченко, Назар Трус та Данило Ревенко, хоч і не потрапили в десятку кращих, проте набули досвіду.
Дякуючи народному депутату Анатолію Євлахову та обласному депутату Григорію Божку, вихованці школи мали змогу взяти участь у змаганнях.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ
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