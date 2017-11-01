Про децентралізацію розповідають бібліотеки

На цьому тижні представники центральної районної бібліотеки зустрілися з мешканцями Хотунич і Петрівки, щоб розповісти їм про те, що відбувається нині в Сновській ОТГ
На початку обох заходів організатори нагадали присутнім, що у вересні виповнився рік нашій Сновській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ), до якої увійшов весь район (24 сільради). Розповіли про структуру ОТГ, роздали інформаційні листівки і буклети, в яких описані повноваження посадових осіб міськради, депутатів, відділів, служб і управлінь громади. Децентралізація триває, тож логічно, що у людей виникає багато запитань. Вони цікавляться, що відбувається зараз в громаді, що буде в майбутньому, як вони самі можуть впливати на це.
Докладні відповіді на свої запитання і інформацію про те, куди витрачаються гроші громади, вони отримали від запрошених на заходи першого заступника міського голови Івана Орди та начальника відділу культури і туризму міськради Наталії Добненко.
А вони від мешканців Хотунич і Камки були різні й іноді дуже болючі: чому не відремонтовані дороги по селу; чому освітлення зроблене не на всіх вулицях; навіщо ще діє райрада і райдержадміністрація; коли буде транспортне сполучення з центром ОТГ Сновськом, бо нині добираються люди попутками; чи допоможе міськрада відремонтувати дамбу; до кого звертатися, щоб встановили вежу для мобільного зв’язку, бо покриття в селі майже нема; як заборонити молоковозу приватного підприємства їздити ґрунтовою дорогою, яку він розбиває в осінню негоду тощо.
Представники влади зазначили, що не всі роботи можна провести одразу і сьогодні, все відбуватиметься поступово. Деякі проблеми можна розпочати вирішувати на місцевому рівні, а деякі потребують (у співпраці з в.о. старостами і депутатами) написання проектів для виділення коштів. Головне – бути активним і усвідомити, що віднині ініціатива має іти «знизу» до влади, а не навпаки. І саме в.о. старости Микола Бондар та міський депутат Лариси Безручко і є для них посередниками між міськрадою і населенням, вони мають представляти інтереси мешканців села у виконавчих органах ОТГ.
На заході в Хотуничах зареєструвалося 24 мешканці, переважно жінки. Прийшли не байдужі до долі села, більшість з них готові витрачати свій час і сили на благоустрій, на покращення життя в селі. Їх хвилюють аварійні дерева, ремонт доріг, освітлення всіх вулиць.
«Та від об’єднання в громаду ми всі тільки виграли, – висловлює свою думку художній керівник Світлана Вовчок, мешканка Камки. – Ми бачимо, що і на наші села теж нарешті пішли гроші».
Погода в цей день внесла свої корективи, тож всім учасникам заходу довелося розміститися в приміщенні сільради, хоча планувалося все це проводити в центрі села просто неба. Та це не вплинуло на роботу консультаційного пункту. Дві години безпосереднього спілкування з представниками влади «наживо» сприяли довірі мешканців до них і дали надію, що зміни, які розпочалися, принесуть добробут громаді.
На дискусійний марафон у Петрівку прийшло понад 40 її мешканців. Приємно, що завдяки зусиллям в.о. старости Марії Деркач та депутата міськради Марії Малетич саме від Петрівки було подано найбільше проектів на конкурс ДФРР від Сновщини. А це ремонт будинку культури і доріг, освітлення вулиць тощо. Багато ще існує проблем на селі, не вирішених нині, та чимось вони схожі з іншими населеними пунктами. Наталія Добненко у свою чергу пораділа за петровлян, що матимуть оновлений заклад культури завдяки коштам від : «Не лише у Сновську на сцені мають виступати знаменитості. Ваш будинок культури теж зможе достойно їх приймати. А ще повинні їздити один до одного в гості з концертами. Тож у планах - придбання автобуса для відділу культури».
Тут запитання до влади були схожі на ті, що звучали в Хотуничах, але й були свої: чому не проводиться ремонт по центральній вулиці; що таке центра надання адміністративних послуг (ЦНАП); чому нема лікаря в сільській амбулаторії; чи будуть в селі втвозити централізовано сміття, як це роблять у Сновську. Озвучили люди і найболючішу проблему: де знайти роботу в селі, щоб заробити стаж для пенсії?
Організатори заходу і представники влади донесли людям, що добробут громади залежить саме від них, від їхньої ініціативи: в нинішній час децентралізації люди мають пропонувати, що і де треба зробити для їхнього комфортного життя, а депутат і староста відстоюватимуть інтереси села у виконавчих органах ОТГ. В обох заходах участь взяла голова громадської ради при РДА Лариса Мартиненко.
Тетяна Козимір, бібліограф ЦБС
м.Сновськ
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) виконується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).на теренах Сновської ОТГ він реалізується ЦРБ у співпраці з Корюківською ММГО «Альтернатива».
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