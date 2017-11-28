вторник, 28 ноября 2017 г.

Будьте уважні

За останній час значно збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах.

Основною причиною  збільшення аварійних ситуацій на переїздах є порушення водіями автотранспортних засобів Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
         За  10 місяців 2017 року на залізничних переїздах Укрзалізниці  допущено 72 випадки  ДТП , в наслідок чого загинуло 20 осіб, травмовано 25 .
В порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість ДТП зросла на 5 випадків, збільшилася кількість загиблих в ДТП на 4 особи, а травмованих на 1.
Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяжкості її наслідків відіграє особиста увага та дисциплінованість водіїв транспортних засобів та пішоходів при перетині залізничних переїздів.
         Водії та пішоходи !  Будьте уважні та дисципліновані при перетині залізничних колій.
         ПАМ'ЯТАЙТЕ : ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!
        


Начальник виробничого підрозділу
Сновська дистанція колії регіональної
філії «Південно-Західна залізниця»                                             Р.І.Кучура


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