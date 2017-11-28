За останній час значно збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах.
Основною причиною збільшення аварійних ситуацій на переїздах є порушення водіями автотранспортних засобів Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
За 10 місяців 2017 року на залізничних переїздах Укрзалізниці допущено 72 випадки ДТП , в наслідок чого загинуло 20 осіб, травмовано 25 .
В порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість ДТП зросла на 5 випадків, збільшилася кількість загиблих в ДТП на 4 особи, а травмованих на 1.
Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяжкості її наслідків відіграє особиста увага та дисциплінованість водіїв транспортних засобів та пішоходів при перетині залізничних переїздів.
Водії та пішоходи ! Будьте уважні та дисципліновані при перетині залізничних колій.
ПАМ'ЯТАЙТЕ : ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!
Начальник виробничого підрозділу
Сновська дистанція колії регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» Р.І.Кучура
Комментариев нет:
Отправить комментарий