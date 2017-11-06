понедельник, 6 ноября 2017 г.

Питна вода не вся чиста...

Фахівцями районного лабораторного відділення були проведені фізико-хімічні, мікробіологічні дослідження води  питної централізованого водопостачання: ПрАТ «Комунальник»,
залізничного водогону, водогонів сіл Гірськ, Заріччя, Займище  - 71 проба, з них 3 проби не відповідали вимогам ДСаНПіНу 2.2.4.171-10.
Децентралізованого водопостачання по фізико-хімічних, мікробіологічних показних досліджено 41, з них 10 проб не відповідали нормативам, що становить 24%.
Автор: на
Ярлыки:

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