У селі Займище Сновського району працювала громадська приймальня за участю державного нотаріуса

7 листопада 2017 року відповідно до Графіку роботи виїзних громадських приймалень за участю приватних та державних нотаріусів Чернігівської області на ІУ квартал, затвердженого Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 29.09.2017 року та в рамках реалізації загальнонаціонального, правопросвітнецького проекту «Я маю право» проведено спільного прийому громадян в селі Займище.
Прийом громадян проводився: державним нотаріусом Сновської районної державної нотаріальної контори - Тетяною Васильченко, начальником районного відділу державної виконавчої служби - Юрієм Гах, начальником районного відділу реєстрації актів цивільного стану - Юлею Реутою та начальником Сновського бюро правої допомоги - Іриною Литвиненко.
За отриманням правової консультації звернулося шість громадян. Питання стосувалися сімейного, спадкового, земельного права. Окремо було розглянуто питання, щодо відшкодування реальної вартості майнових паїв членам колишніх сільськогосподарських підприємств. На всі порушенні питання громадяни отримали відповіді відповідно до норм чинного законодавства.
Проведення подібних прийомів громадян сприяє комплексному вирішенню правової проблеми, підвищує правову обізнаність мешканців села чим підвищує рівень правової спроможності громади.
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