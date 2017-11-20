Надія Дятел, начальник управління агропромрозвитку РДА: «Позитивні тенденції у розвитку сільськогосподарського виробництва – зростають»

Святкування Дня працівників сільського господарства є даниною любові і поваги до землі-годувальниці, до хліба, до його творця – хлібороба.
Перш за все, в цьому році за 10 місяців обсяг капітальних інвестицїй в сільське господарство району становить 23,1 млн грн. Найбільше інвестовано в сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Щорссільгоспсервіс», приватне сільськогосподарське підприємство «Яна Плюс», приватне сільськогосподарське підприємство «Прогрес» та товариство з обмеженою відповідальністю «Щорсагроімпульс». Всього в районі працює шість сушарок (чотири з яких - на альтернативному паливі), потужність яких складає 2,8 тис. т на добу.
З метою захисту прав селян, як власників землі, укладено 5813 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплатити 8221,5 тис. грн орендної плати, що становить 4,6% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 листопада поточного року виплачено 52% (4246,7 тис. грн) від нарахованої орендної плати.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за дев’ять місяців 2017 р. становить 5729 грн, що на 2529 грн більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати. Заборгованості із виплати заробітної плати немає. Придбано 40 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 20,4 млн грн.
Реалізовано сільськогосподарської продукції за 10 місяців на суму 390,7 млн грн (в 3,1 раза більше проти відповідного періоду минулого року). У районі очікуємо зібрати близько 52,8 тис. т зернових культур у вазі після доробки, це значна перемога хліборобів району.
Під урожай 2017 р. за попередніми даними внесено 2904 т діючої речовини мінеральних добрив, що становить 123 кг/га діючої речовини (це більше проти відповідного періоду минулого року на 23 кг/га). Під посів озимих культур урожаю 2018 року вже внесли 665 тонн діючої речовини мінеральних добрив або 94 кг/га д.р.(проти 73 кг/га 2017 р.). Взагалі під майбутній урожай закуплено 1328 т діючої речовини мінеральних добрив.
Сільгосптоваровиробниками району за 10 місяців вироблено 88,5 млн грн валової продукції, це на 12,4 млн більше, ніж в минулому році. У рослинництві показник становить 81,8 млн грн (123%). Проведено посіви озимих зернових культур на площі 7194 га (102%), крім того, посіяно озимого ріпаку на площі 1694 га та підготовлено близько 6,3 тис. га площ під урожай майбутнього року.
У тваринництві в цьому році за десять місяців вироблено 6,7 млн грн валової продукції, що становить 68% до відповідного періоду минулого року. На жаль, на сьогодні в районі тваринництвом займаються тільки ПСП «Яна Плюс» та СВК «Райдуга».
Щодо показників продуктивності, надій молока на одну корову на початок року становить 3202 кг (106% до 2016 р.), середньодобовий приріст великої рогатої худоби – 407 грамів (на 10% менше, ніж в 2016 р.). На 100 корів одержано 53 голови приплоду, це на 5% менше 2016 р. За десять місяців ввели первісток в стадо 19%.
Для подальшого розведення в господарствах СВК „Райдуга” та ПСП „Яна Плюс” кращих корів, найбільш цінних за своїми продуктивними і племінними якостями, осіменяють чорно- та червоно-рябим голштином, створюючи таким чином українську чорно-рябу та червоно-рябу молочну породу корів. Підготовлені тваринницькі приміщення, проведена робота з упорядкування та оприбуткування заготовлених кормів. На 1 умовну голову на зимівлю заготовлено 31,5 центнера кормових одиниць.
Напередодні свята дві багатодітні сім’ї отримали племінних нетелей.
Шановні працівники сільського господарства Сновщини, ветерани сільськогосподарського виробництва, спеціалісти районної ланки, напередодні професійного свята щиро і сердечно вітаю вас, бажаю всім міцного здоров’я, мирного неба і щастя!
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