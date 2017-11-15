Моя громада – мій добробут

У вівторок 14 листопада у центральній бібліотеці Сновська бібліотекарі у форматі кіноклубу на тему «Децентралізація і нові можливості» поінформували населення про реформи, які відбуваються в країні. На захід зібралися не байдужі до долі Сновщини люди різного віку. Метою його було донести до присутніх, що добробут громади залежить від ініціативності мешканців ОТГ, від внесених їхніх пропозицій до міськради через депутатів і в.о.старост.
Після перегляду роликів про позитивні успіхи інших об’єднаних громад, в учасників кіноклубу виникли запитання: з чого формується бюджет Сновської громади; куди ідуть надходження від стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху та правил благоустрою; що в громаді робиться за її кошти, а що за кошти спонсорів.
Приємно, що в житті ОТГ є позитивні зрушення, але ще є багато невирішених проблем, як наприклад транспортне сполучення між селами громади та Сновськом. Присутня на заході директор історичного музею Валентина Москаленка поділилася своєю думкою щодо перспективного розвитку нашої ОТГ: «Я бачу майбутнє у розвитку туризму. У це треба вкладати кошти, бо тоді буде можливість створити робочі місця для наших земляків, туристи ж будуть купувати в наших магазинах товари, платити за проживання. А це додаткові надходження для бюджету».
Учасники кіноклубу прийшли до висновку, що такі інформаційні заходи потрібні для мешканців Сновщини і що вони й надалі хочуть більше читати і дізнаватися про роботу міськради.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при РДА
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) виконується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).на теренах Сновської ОТГ він реалізується ЦРБ у співпраці з Корюківською ММГО «Альтернатива».
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