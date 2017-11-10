Зима іде. Чим гріти оселю?

Чи помітили ви, наші дорогі читачі, що під осінь зникли з нашої газети оголошення про продаж дров, обрізків тощо? Виявляється, цей вид розповсюдженого для нашого регіону палива скоро може стати занадто дорогим і дефіцитним.
Після стрімкого подорожчання природного газу для населення два роки тому до 7 грн за 1 м куб. мешканці Сновщини масово почали встановлювати твердопаливні котли та майструвати грубки в своїх оселях. Адже дрова для нас завжди були дешевим паливом. Нині ж ціни кусаються. Приміром, обрізки на приватних пилорамах коштують зараз приблизно по 600 грн за 8 скл. метрів (рік тому були по 400 грн і нижче). Це якщо ви купуєте по місту, а з доставкою в село вони обійдуться значно дорожче. І до того ж доведеться почекати кілька днів, а то й тиждень, поки вам їх назбирають. Нині на ці відходи деревообробних підприємств черги. Ходять чутки, що обрізки відправляють на Корюківську ТЕС, хоча власники пилорам запевняють: продають їх тільки для потреб нашого району.
Та, як відомо, обрізки багато тепла не дадуть, тож на великі морози варто запастися гарними дровами. Машина рубаних дров у Сновську обійдеться нині майже в 3000 грн. Щоб їх купити, треба записатися до постачальників у чергу і чекати не один тиждень. В Інтернеті пропонують менші партії рубанців - по 400 грн (за причіп до легкового авто).
Десять складометрів соснових дров (приблизно 7 м куб. або повний тракторний причіп) коштує на державних лісогосподарських підприємствах у нашій місцевості від 700 грн, березових – від 860 грн. Причому це не розпиляні і в лісі. Доставка ж - додатково за ваш рахунок. Приміром, привезти дрова з Нових Борович у Сновськ обійдеться у 2000 грн!
Тож, як бачимо, тенденція до дефіциту і подорожчання нашого споконвічно місцевого палива таки зберігається.
Щодо вугілля, то останнім часом у Сновську його купити не можна, як повідомили нам у райдержадміністрації. Торфобрикет Ірванцівський торфозавод, що в Семенівському районі, реалізує за ціною 990 грн за 1 тонну. Додайте доставку за 100 км від дому, і при нинішніх цінах на пальне і оренді авто – брикет вийде золотим.
Ще виробляють на теренах нашого району пелети з тирси та інших дрібних відходів деревини, які можна придбати для опалення домівок. Але вони підходять не для всіх твердопаливних котлів.
Тож доведеться нам економити і на дровах, і на блакитному паливі. Або сподіватися на субсидію, бо газ нині не дешевий. До кінця опалювального сезону, як запевняє Київ, дорожчати він не буде, а в квітні 2018-го – побачимо (мінімальну зарплату ж обіцяють підвищити). Як альтернатива дровам і газу є ще електроенергія. Встановивши відповідний котел і дво- чи тризонний лічильник, який допоможе економити ваші гроші, можна обігрівати домівку. Але все це «влетить» теж у копієчку.
Газ, дрова чи електрика – вирішувати вам, що краще. А, може, варто подбати про всі одночасно три види опалення будинку? Хтозна, які будуть зміни в державі далі…
Лариса МАРТИНЕНКО
Після стрімкого подорожчання природного газу для населення два роки тому до 7 грн за 1 м куб. мешканці Сновщини масово почали встановлювати твердопаливні котли та майструвати грубки в своїх оселях. Адже дрова для нас завжди були дешевим паливом. Нині ж ціни кусаються. Приміром, обрізки на приватних пилорамах коштують зараз приблизно по 600 грн за 8 скл. метрів (рік тому були по 400 грн і нижче). Це якщо ви купуєте по місту, а з доставкою в село вони обійдуться значно дорожче. І до того ж доведеться почекати кілька днів, а то й тиждень, поки вам їх назбирають. Нині на ці відходи деревообробних підприємств черги. Ходять чутки, що обрізки відправляють на Корюківську ТЕС, хоча власники пилорам запевняють: продають їх тільки для потреб нашого району.
Та, як відомо, обрізки багато тепла не дадуть, тож на великі морози варто запастися гарними дровами. Машина рубаних дров у Сновську обійдеться нині майже в 3000 грн. Щоб їх купити, треба записатися до постачальників у чергу і чекати не один тиждень. В Інтернеті пропонують менші партії рубанців - по 400 грн (за причіп до легкового авто).
Десять складометрів соснових дров (приблизно 7 м куб. або повний тракторний причіп) коштує на державних лісогосподарських підприємствах у нашій місцевості від 700 грн, березових – від 860 грн. Причому це не розпиляні і в лісі. Доставка ж - додатково за ваш рахунок. Приміром, привезти дрова з Нових Борович у Сновськ обійдеться у 2000 грн!
Тож, як бачимо, тенденція до дефіциту і подорожчання нашого споконвічно місцевого палива таки зберігається.
Щодо вугілля, то останнім часом у Сновську його купити не можна, як повідомили нам у райдержадміністрації. Торфобрикет Ірванцівський торфозавод, що в Семенівському районі, реалізує за ціною 990 грн за 1 тонну. Додайте доставку за 100 км від дому, і при нинішніх цінах на пальне і оренді авто – брикет вийде золотим.
Ще виробляють на теренах нашого району пелети з тирси та інших дрібних відходів деревини, які можна придбати для опалення домівок. Але вони підходять не для всіх твердопаливних котлів.
Тож доведеться нам економити і на дровах, і на блакитному паливі. Або сподіватися на субсидію, бо газ нині не дешевий. До кінця опалювального сезону, як запевняє Київ, дорожчати він не буде, а в квітні 2018-го – побачимо (мінімальну зарплату ж обіцяють підвищити). Як альтернатива дровам і газу є ще електроенергія. Встановивши відповідний котел і дво- чи тризонний лічильник, який допоможе економити ваші гроші, можна обігрівати домівку. Але все це «влетить» теж у копієчку.
Газ, дрова чи електрика – вирішувати вам, що краще. А, може, варто подбати про всі одночасно три види опалення будинку? Хтозна, які будуть зміни в державі далі…
Лариса МАРТИНЕНКО
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