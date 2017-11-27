Для сновчанки Ярослави Приходько спорт – не лише захоплення

Шістнадцятирічна Ярослава Приходько (на знімку справа) продовжує підкорювати нові вершини в настільному тенісі.
Минулий тиждень для юної спортсменки виявився насиченим та багатим на нові перемоги. З 14 по 17 листопада Ярослава брала участь у змаганнях у Києві, де зайняла почесне 3 місце у віковій категорії до 21 р.
Наступного дня дівчина вже змагалася у Корюківці, де обіграла всіх своїх суперників і заслужено посіла 1 місце. До речі, тато Ярослави Андрій Миколайович також чудово грає у настільний теніс, і як результат – 2 місце. Встигла юна спортсменка зайняти 1 місце й у Бобровиці та 2 у Київському спортивному клубі «Оріон».
Досягаючи таких хороших результатів, Ярослава в жовтні брала участь в суперлізі, яка проходила в Сумах. У підсумку у неї був лише один програш у грі з учасницею від Узбекистану. Решту конкурсанток дівчина перемогла без жодних зусиль.
У грудні планувала поїздку до Фінляндії, але не встигла зібрати всі необхідні документи для цього. Проте засмучуватися їй нема коли, адже зараз спортсменка активно готується до другого туру суперліги, яка відбудеться в Чернігові. Вона із задоволенням проводить весь вільний час в спортивних залах. Минулого року, разом зі своїм батьком, їздила тренуватися на 50 днів до Китаю. Тренування були досить важкими і виснажливими і тривали не менше 5 годин.
Зараз Ярослава на останньому курсі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, після закінчення якого планує продовжити навчання в Польщі. А найзаповітнішою мрією дівчини є гра в закордонному клубі. Адже спорт для неї – не просто захоплення, це – все її життя.
Тетяна ЛИТВИН
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